天冷耳鳴加劇怎麼辦？從西醫檢查到中醫辨證，一次掌握改善關鍵

冬天是耳鳴好發的季節，主要是溫差大、天氣變冷，造成血管收縮，血液循環差，尤其在一些慢性病、三高及免疫疾病族群特別明顯。或因為天冷感冒及過敏的機率增加，造成鼻粘膜充血、耳咽管不平衡，產生的耳鳴。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容中醫師表示中醫經絡之中通過耳朵的穴位非常多，三焦經、小腸經、膽經息息相關，加上肝膽火旺、痰濕上擾耳竅、或是陰虛火旺虛火上炎或是氣血虛衰不能濡養耳竅都可能產生耳鳴。

從耳朵到腦部任何一個通道出現問題，都可能產生耳鳴，從外到內有外耳、中耳、內耳、聽神經及大腦皮質。耳鳴有分成高音、低音、大小聲、連續或是間斷的，白天或是晚上聲音較大，突發或是漸進式，與運動姿勢改變有無相關等等。大約有9成耳鳴者，同時伴隨聽力下降。可能的疾病有外耳道耳屎阻塞、中耳炎、耳硬化症、突發性耳聾、聽神經受損、梅尼爾氏症、藥物毒性，甚至是鼻咽癌。應就醫查明原因。

吳宛容中醫師分享造成耳鳴的原因有外傷、感染、焦慮、失眠、自發性不明原因、噪音、耳機使用、自體免疫、代謝疾病、內分泌失調。需針對問題治療，平時建議健康檢查及治療慢性疾病、感冒及感染應先治療、遠離環境噪音及少使用耳機及開過大音量、失眠及精神緊繃可搭配運動，促進氣血循環、維持正常作息及舒緩壓力。

《中醫耳鳴種類》

肝膽濕熱耳鳴

中耳炎、感冒鼻塞及鼻竇炎引起的耳鳴

中藥：荊芥連翹湯加蒼耳散

少陽熱耳鳴

耳朵進水、潛水後耳鳴，伴隨耳朵癢、耳悶感、聽聲音不清楚

中藥：小柴胡湯加減

痰濕耳鳴

三高代謝性疾病、梅尼爾氏症的耳鳴

中藥：半夏白朮天麻湯加減

腎陰虛耳鳴

中老年耳鳴、更年期後耳鳴、或長期熬夜、過勞工時長者

中藥：杞菊地黃丸加減

氣血虛

聽神經受損、女性月經前耳鳴

中藥：益氣聰明湯加減

穴位按摩

吳宛容中醫師解釋著重在後頸及耳朵附近的循環，搭配其他治耳鳴的穴位。將手搓熱，順序可由耳朵前方，往上至耳朵上方，往後繞至耳後及耳下，早晚搓100下。手部的穴位每次按壓30下。

風池：項部枕骨下凹陷處

天柱：頸後髮際線下，正中往外大約一橫指處

耳門、聽宮、聽會：耳洞前面的三個穴位，分別是經

翳風：耳垂後耳根處

外關：手背手腕橫紋上三橫指處

中渚：手背第四五掌骨之間



