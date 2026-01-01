天冷耳鳴嗡嗡響！醫：內耳血流不穩恐致神經亂放電

許多人一到冬天就出現耳鳴症狀，這與內耳血流變化、呼吸道感染、環境安靜及情緒壓力等因素有關，若出現單側耳鳴合併聽力下降等症狀應立即就醫，並做好保暖、控制血壓、維持睡眠品質等預防措施。

黃軒指出，心血管疾病、偏頭痛、低血壓族群在冬天耳鳴特別明顯。（示意圖／Pixabay）

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文表示，內耳是全身對血流最敏感的器官之一，天氣變冷時交感神經興奮導致血管收縮，使內耳微循環下降、氧氣與營養供應不穩，聽覺神經開始亂放電，本來安靜的神經訊號就被聽成耳鳴。他指出，心血管疾病、偏頭痛、低血壓族群在冬天耳鳴特別明顯。

黃軒說明，冬天感冒多也會影響耳朵的氣壓調節系統，上呼吸道感染、鼻炎、鼻竇炎都可能造成耳咽管功能障礙，導致中耳壓力失衡，出現耳悶、耳鳴、甚至低頻轟轟聲，這種耳鳴常在早上起床、天氣變冷、飛機起降時更明顯。

黃軒指出，冬天戶外聲音少、門窗緊閉、夜晚特別安靜，大腦開始自己找聲音，注意力越集中在耳朵，耳鳴感越清楚，許多人反映白天還好，一到晚上就一直聽到聲音。他也提到，研究發現耳鳴不只是耳朵問題，而是大腦情緒網絡一起參與。

冬天日照少導致血清素下降，焦慮、失眠增加，這些狀態會降低大腦對噪音的抑制能力。（圖／pixabay）

黃軒表示，冬天日照少導致血清素下降，焦慮、失眠增加，這些狀態會降低大腦對噪音的抑制能力，讓耳鳴更吵、更煩、更甩不掉。他強調，若出現單側耳鳴加上聽力下降、耳鳴合併暈眩噁心、耳鳴像心跳一樣咚咚跳，或冬天突然出現持續不退的耳鳴，應立刻就醫。

黃軒建議，冬天護耳應保暖頭頸避免冷風直吹耳後、控制血壓避免忽冷忽熱、感冒鼻炎要治療不要硬撐、晚上保留背景音如白噪音，以及維持睡眠品質。他提醒，耳鳴不是聲音問題，是神經在求救，冬天只是把原本潛伏的問題放到聽得見的程度。

