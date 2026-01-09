天冷胃病也跟著變多！ 醫曝4大原因

天氣一轉冷，不少人開始出現胃痛、胃悶等症狀，醫提醒，冬季是胃病的高風險季節。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕天氣一轉冷，不少人開始出現胃痛、胃悶等症狀，基隆長庚胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，多項國際研究已證實，「消化性潰瘍」在冬天發生率最高，出血、穿孔與死亡風險也同步上升，冬季其實是胃病的高風險季節。

錢政弘提到，早在40年前就有歐洲研究發現，消化性潰瘍在冬天的發生率是夏天的數倍；2021年韓國一篇大規模回溯研究也分析2012至2016年共1萬4636名潰瘍患者與3575名潰瘍出血者，結果顯示，潰瘍與出血比例最高都在冬天，最低則落在秋天，兩者相差約1.4倍，顯示季節影響相當明顯。

為何一到冬天胃病特別多？錢政弘歸納主要有4大原因：

第一、是生理反應改變，天氣寒冷會刺激交感神經興奮、血管收縮，導致胃黏膜血流變差，修復能力下降，更容易形成潰瘍。

第二、是菸酒與重口味飲食增加，冬天抽菸、喝酒的量變多，加上尾牙、聚餐接連不斷，麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等辛辣料理刺激胃黏膜，容易誘發或加重胃病。

第三、幽門螺旋桿菌感染，研究發現冬天感染率本來就較高，而幽門桿菌正是造成消化性潰瘍的主要兇手之一。

第四、則是冬天用藥變多，關節炎發作使消炎止痛藥使用增加，氣喘、慢性肺病惡化導致類固醇用量上升，加上心血管疾病風險提高，不少人需服用阿司匹林或抗凝血藥，這些藥物都可能刺激胃黏膜，讓潰瘍惡化甚至出血。

錢政弘說，保暖是最基本也最實用的一招，若能提高腹部局部溫度，例如貼暖暖包、注意腹部保暖，「在物理上確實可能有舒緩效果」，對容易胃痛、胃悶的人特別有幫助；此外，冬天聚餐多，有喝酒習慣的人務必避免空腹飲酒，建議先吃點飯、麵包等墊胃，減少酒精直接刺激胃黏膜。

在飲食方面，錢政弘建議，多攝取有助胃黏膜修復的食物，如山藥、南瓜、蘿蔔、秋葵、高麗菜等；研究也顯示，長期補充葉酸有助慢性胃炎修復，菠菜、木瓜、鷹嘴豆、海苔等都是葉酸含量高的食物，特別是本身有慢性胃炎或腸胃較敏感的人，更應從日常飲食著手養胃。

