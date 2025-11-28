天冷腰痛特別明顯？ 醫：低溫讓肌肉緊繃致疼痛感加重





【NOW健康 吳思奕／台北報導】每逢秋冬時節，診間總會湧入一批腰痠背痛的病患。有些人是舊疾復發，有些人則是突然感到僵硬不適，甚至連平時不太有腰痛困擾的人，也開始抱怨「最近天氣一變冷，腰就開始痛了」。究竟這樣的情況只是巧合，還是氣候變化真的會影響身體呢？



低溫可改變神經傳導機制 但非人人受影響



國泰綜合醫院復健科主治醫師劉怡均說，許多人深信「天氣變化會讓疼痛加重甚至是誘發疼痛」，但目前醫學研究對此說法仍未有一致的結論。簡單來說就是—「有時候會，但不是每個人都一樣。」低溫確實會讓肌肉和筋膜收緊、局部血流變慢，進而產生僵硬和痠痛感。然而，相關大規模前瞻性研究顯示，針對急性下背痛，氣溫、濕度、氣壓等氣象因素與每日疼痛強度並無明顯關聯。也就是說，新發作的腰痛，天氣並非主要的影響因子。

至於慢性肌肉骨骼疼痛的族群，有些患者確實對天氣變化比較敏感，特別是氣壓及濕度的改變就有可能讓症狀惡化。另外，天氣變化也可能影響患者對於腰痛的主觀感受，尤其氣壓劇烈起伏時，對於腰痛的感受度就會增加。另有文獻指出，在極低氣溫的情況下可能會提升腰椎疾病患者就醫或住院的風險。而最新的研究更進一步探討了氣候變化對神經系統的影響，發現低溫確實可能改變痛感的神經傳導機制，讓部分人對疼痛更加敏感。整體來說，天氣可能不是直接引起疼痛的元兇，但的確可能加重原本的症狀。



秋冬腰背保養4大原則 首要就是保暖



劉怡均表示，無論天氣是否直接影響疼痛，秋冬的確是腰痠背痛的好發季節。以下4個基於臨床證據與指引的保養原則，可有效降低不適感：



▸原則1：保暖是關鍵第1步



避免腰背部直接受寒。確實做好保暖措施，必要時可以使用熱水袋、電熱毯或溫熱敷墊熱敷15～20分鐘，每日1～3次，目的是放鬆肌肉，減少僵硬。短期熱敷在急性期或肌肉緊繃時有一定療效，可短暫舒緩疼痛。



▸原則2：維持活動量



即使是天氣冷，也不要窩在被窩裡或一直坐著不動。建議仍規律運動（如：快走、有氧、核心訓練、伸展），每週至少3～5次，能改善慢性腰痛與預防復發。必要時可尋求復健科醫師或是物理治療師指導。此外，太極、瑜伽或正念練習也是不錯的輔助選擇，有助於改善功能與疼痛感。



▸原則3：調整正確姿勢



搬重物時需屈膝靠近物品再提，在寒風中工作時務必全身保暖，如有需要可短期搭配護腰。同時要避免久坐或久躺，建議每30～60分鐘起身走動或進行簡單的伸展。



▸原則4：情緒與睡眠同樣重要



心理壓力與睡眠品質都會影響疼痛感受。保持好心情、維持充足睡眠，也能幫助減輕不適。



總結來說，急性期以熱敷與維持活動為主，至於慢性腰痛則以系統化運動與有臨床證據的非藥物療法作為管理疼痛的方式。



4大就醫警訊 2週未緩解、麻木無力、突發劇痛與反覆復發



大多數秋冬腰痠背痛屬於輕度不適，通常遵循按上述保養原則即可改善。但若出現以下情況，建議儘早至復健科回診或就醫進行進一步的檢查：



【警訊1】 疼痛持續惡化，超過2週仍未緩解。



【警訊2】 疼痛伴隨下肢麻木、無力，甚至影響走路或大小便。



【警訊3】 突然出現劇烈腰痛，尤其是中老年人，需排除骨折或神經壓迫。



【警訊4】 舊疾頻繁復發，已經影響日常生活品質。



臨床上，醫師多半會先蒐集病史並進行身體檢查。若懷疑神經壓迫或其他病因，便會安排影像檢查（如：X光或核磁共振）或電生理檢查，並視情況接續復健、藥物或超音波導引注射等介入性治療。



最後，劉怡均提醒，秋冬的腰痠背痛不一定完全由天氣引起，但低溫確實容易加重身體不適。透過生活細節調整，像是維持保暖、保持活動、留意姿勢與睡眠品質等，就能大幅降低疼痛的發生率。倘若疼痛持續或加重，千萬不要硬撐，及早尋求專業協助，才能在寒冷的冬季自在活動、舒適生活。



