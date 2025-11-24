天冷腰痠背痛更嚴重？醫：核心肌群是脊椎天然護腰帶

冬季氣溫下降，民眾活動意願降低，導致腰痠背痛問題更加嚴重。冬天脊椎痠痛加劇的主因並非單純氣候因素，而是活動量明顯減少，使核心肌群失去保護力，脊椎承受更大壓力所致。

冬天脊椎痠痛加劇的主因並非單純氣候因素，而是活動量明顯減少，使核心肌群失去保護力。（示意圖／Pixabay）

「低溫會讓肌肉僵硬，就像橡皮筋在冷掉時更容易拉斷。」新北三重潤生復健科診所王竣平院長表示，寒冷天氣使人傾向縮著身體減少活動，導致血液循環變差，痠痛感更加明顯。他強調，適度保暖不僅能減少肌肉僵硬感，還能提升活動意願，增加日常運動量。

針對冬季脊椎保健，王竣平院長提出三大關鍵建議。首先是保持身體溫暖，提升活動動機；其次是強化核心肌群，他指出：「核心肌群是脊椎的天然護腰帶，能有效分擔脊椎壓力。」建議民眾可在家進行橋式、棒式、鳥狗式等不需特殊器材的訓練，每天只需5至10分鐘，長期堅持就是最好的脊椎保養。

民眾可在家進行橋式、棒式、鳥狗式等不需特殊器材的訓練，每天只需5至10分鐘。（示意圖／Pixabay）

第三項建議是維持規律小活動。王竣平院長提醒，久坐30至60分鐘後，脊椎承受的壓力會大幅上升。即使冬天不方便外出，也應進行室內運動，如伸展、瑜伽或使用彈力帶，以促進血液循環，放鬆緊繃肌群，有效減少痠麻不適。

「冬天的挑戰不是只能忍受痠痛，而是要懂得用小小習慣，維持脊椎的穩定與力量。」王竣平院長呼籲民眾，不要讓寒冷成為脊椎健康退化的理由，透過簡單的日常保健習慣，就能有效改善冬季脊椎不適問題。

