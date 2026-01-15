天冷膝蓋卡卡！醫示警「4地雷食物」別碰 恐縮短關節壽命

生活中心／張尚辰報導

天氣轉冷，身體循環速度變慢，組織修復能力也隨之下降，關節周圍的發炎物質更不容易被代謝，容易引發不適。疼痛專科醫師邱柏鈞指出，此時應避免攝取過多高糖、油炸、加工食品或酒精，否則恐讓關節卡卡的情況更加惡化。

邱柏鈞在臉書粉專「蕙林診所・疼痛交給我」發文表示，天冷時若想減緩膝蓋或關節卡卡的不適感，可選擇富含 Omega-3、膠原蛋白、維生素及抗發炎營養素的原型食物，有助於降低體內發炎反應，並維持關節的潤滑與修復功能。

對此，邱柏鈞也整理出4類有助關節健康的飲食，以及4類應避免的地雷食物，提供民眾參考：

【對關節好】

一、Omega-3 脂肪酸，如深海魚、堅果。

二、膠原蛋白＋維他命C，如雞／魚骨湯、水果。

三、抗發炎食物，如深綠色蔬菜、薑、薑黃。

四、充足水分＋電解質。

【地雷飲食】

一、高糖食物、含糖飲料。

二、油炸、反覆加熱的油。

三、加工肉品。

四、酒精。

此外，邱柏鈞也特別提醒，隨著農曆年前將近，不少公司陸續舉辦尾牙聚餐，飲酒在所難免，但酒精會影響肝臟代謝發炎物質的能力，若本身已有關節不適，建議能避免就避免，淺嚐即可，切勿貪杯，以免加重關節腫脹與不適的情況。

