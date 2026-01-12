天冷蜜棗皮薄也更甜 屏縣高樹農會推春節伴手禮盒助棗農

屏東縣高樹鄉農會推出春節伴手禮蜜棗禮盒，總幹事洪銘聰(右)強調，今年蜜棗皮薄汁多又脆甜。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕距春節只剩下1個月，因應送禮旺季，屏東縣高樹鄉農會開放蜜棗禮盒訂購，協助棗農行銷在地農產，消費者除了預訂蜜棗，如果有橙蜜香小番茄、蓮霧等需求，高樹農會也會幫忙媒合鄉內小農，提供不同的農產伴手禮選擇。

屏東縣蜜棗總種植面積約528公頃，年產量9373公噸，高樹鄉就佔了328公頃，是南部蜜棗生產重鎮；高樹鄉農會總幹事洪銘聰表示，蜜棗從去年12月起陸續採收，產期可以持續到3月，因為生長期氣候條件不錯，今年品質極佳且產量穩定，預估較去年多約3成，尤其高樹鄉位於水源保護區，擁有純淨水源與肥沃土壤，優越的地理環境與成熟的栽培技術，加上今年初因氣溫驟降，日夜溫差顯著，使得蜜棗皮薄多汁、肉質格外脆甜。

廣告 廣告

洪銘聰指出，高樹蜜棗主要種植的品種，包括台農13號雪麗，此為早生品種，果型碩大，平均糖度達14度以上，甚至可達16度，是今年春節送禮主流，此外，還有高雄12號珍愛，外型如青蘋果，口感像水梨般爽脆多汁、高雄11號珍蜜被稱為「爆漿蜜棗」，水分充足、另有果型圓潤且質地細緻的雪蜜。

為協助棗農行銷，高樹鄉農會今年主推12粒裝嚴選禮盒，有1480元(每顆約4.5兩重)、1180元(每顆4兩)等選擇，24粒裝特選禮盒也有780元(每顆3兩)、680元(每顆2.5兩)等規格。

洪銘聰表示，高樹鄉也種植蓮霧、橙蜜香小番茄，目前正值產季，本於服務農民的立場，消費者若有需求，也可以向農會訂購。

今年初氣溫驟降，日夜溫差顯著，高樹蜜棗果皮更薄、果肉更甜。(記者羅欣貞攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

LTN投票箱》環境部推「衛生紙丟馬桶」政策 你會這麼做嗎？

獨家》雲林張家掌控北農將改選 全國農會要求基層農會繳股份委託書才可領獎勵金

