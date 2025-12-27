天冷血庫拉警報 A、O型僅能撐5天

全台的血液庫存拉警報，尤其A、O型最缺。（本報資料照片）

氣象專家預測，元旦後會有一波冷氣團南下，強度有機會達寒流等級。天冷時，心血管疾病發作機會增多，用血量也跟著攀升，但血液基金會最新統計顯示，全台的血液庫存已在拉警報，尤其A、O型最缺。目前整體血液庫存量缺了1.4萬袋，加上每天平均需用血7000袋，需慢慢補齊缺口，血液基金會提醒民眾加把勁挽袖捐血，以因應寒流需求。

根據血液基金會統計，全台各捐血中心血液庫存量都偏低，其中A型、O型血分別只夠用5.4天、5.3天，B型血只夠用7天，AB型血則正常。若以區域劃分，台中中心只能再撐4.9天，其中的A型、O型血更達到「急缺」等級，只夠用3.6天、3.9天，而台北、新竹中心A型、B型、O型血都偏低，高雄中心則是O型血偏低。

血液基金會公關處處長黎蕾指出，血液的捐量常受到天氣的影響，當天氣冷下來，外出捐血的人就減少。與此同時，天冷時心血管疾病較常發生，用血的需求也增加，就會導致庫存不平衡。

雖然近期台北發生隨機殺人案，導致部分民眾擔心到人多的地方，但血液基金會觀察，此次事件並未直接影響到捐血情況。

黎蕾表示，目前整體血液庫存只夠用6天，還須多儲備2天的量，等於還缺1.4萬袋，而全台單日用血需求為7000袋，還需要慢慢把缺口補齊。雖然政府已將捐血條件放寬，將捐血年齡從65歲提高到70歲以上，但對整體的捐血挹注仍然「少之又少」。

血液基金會呼籲民眾多加響應捐血活動，才足以應付下一波的寒流來襲的醫療需求。