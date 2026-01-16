天冷血管收縮恐釀「耳中風」！醫：單側聽力下降、耳鳴加劇恐是警訊

一名48歲上班族近日清晨起床時，驚覺右耳「彷彿被關掉」，聲音突然消失，並伴隨持續性耳鳴。他原以為只是感冒或洗澡進水所致，拖至傍晚才就醫，經檢查確診為右耳重度突發性感音神經性聽力損失，俗稱「耳中風」。所幸就醫時程尚早，經藥物治療，並依醫囑安排聽力評估與輔具介入後，聽力已逐步獲得改善。











中華民國聽力師公會全國聯合會秘書長暨資深聽力師蔡鋕鑫表示，不少民眾天冷時只注意血壓波動、手腳冰冷，卻忽略耳朵同樣高度仰賴血液循環。冬季是突發性聽力損失「耳中風」的好發期，尤其在氣溫驟降的清晨與夜晚，更容易悄悄發生。

廣告 廣告





天冷血管收縮恐釀耳中風



蔡鋕鑫說明，內耳供血主要來自極為細小的「迷路動脈」，幾乎沒有備援血管，一旦低溫造成心臟血管收縮、血液黏稠度上升，內耳可能在短時間內出現缺血，導致聽力突然下降，因此在寒冷天氣下更需留意突發性聽力異常，及早就醫。

蔡鋕鑫指出，臨床常見患者在天冷時出現單側聽力明顯下降、耳鳴加劇，甚至伴隨悶塞感或暈眩，卻誤以為只是感冒、耳屎或壓力大，選擇再觀察幾天。事實上，國內、外醫學文獻皆指出，突發性聽力損失本質屬於「內耳缺血性病變」，若未在72小時黃金治療期內處理，聽力可能難以完全恢復。

「很多人以為中風只會發生在腦，其實內耳同樣怕缺血。」蔡鋕鑫提到，近年耳中風患者已有年輕化趨勢，35～55歲的上班族、高壓族群並不少見。天冷本就會讓血管收縮，若再加上熬夜、壓力大、咖啡因或抽菸等因素，更容易讓內耳的微血管發生狀況。





耳中風應進行專業聽篩檢查



蔡鋕鑫說：「耳中風的判斷不能只靠感覺，是否真的聽不到，必須透過專業聽力篩檢才能確認。」若民眾出現明顯聽力下降或懷疑耳中風情況，建議儘速就醫，經由醫師診斷並安排專業聽力檢測。若經醫師診斷後，有使用聽力輔具之需要，民眾可尋求合格管道進行後續選配諮詢。選擇輔具時，應注意服務提供者之人員專業資格與售後服務。

蔡鋕鑫呼籲，耳中風不是等等看就會好，越早發現，越有機會保住聽力。寒流來襲時，除了注意保暖、控制三高與規律作息，也別忘了傾聽自己耳朵的聲音。畢竟，聽得清楚，才不會錯過生活中真正重要的聲音。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

耳鳴、眩暈別誤認感冒！醫揭「耳中風」逾●●小時未治療：恐永久聽損

季節交替耳悶、耳鳴⋯竟是失聰警訊！醫揭「耳中風」中年壓力大好發



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為天冷血管收縮恐釀「耳中風」！醫：單側聽力下降、耳鳴加劇恐是警訊