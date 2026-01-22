南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

天氣冷颼颼，台南傳統的招牌早餐牛肉湯，客人絡繹不絕，連牛肉麵店，也跟著業績漲了一、兩成。至於天冷花開的梅嶺，如今也正是盛開的時候，預計到農曆年節前後，都是賞花的好時機。









天冷衝業績！ 台南牛肉湯﹑牛肉麵店絡繹不絕

天冷喝熱湯，牛肉湯、牛肉麵，火鍋商品受歡迎！（圖／民視新聞）





新鮮的牛肉倒進牛骨熬製的熱湯，表皮燙出淡灰色的色澤，熱呼呼的台南汆燙牛肉湯就可上桌。這一碗喝下去鮮美甘甜的滋味，讓人從頭暖到腳，不愧是天冷時的台南首選早餐之一。

廣告 廣告

不只牛肉湯在冷天裡備受青睞，連牛肉麵店也是高朋滿座。尤其是紅燒或是麻辣湯底的火鍋，更是饕客們的最愛。軟嫩入味的牛肉塊，加上配菜，上桌後還在熱騰騰的冒煙，光看就很暖心。





天冷衝業績！ 台南牛肉湯﹑牛肉麵店絡繹不絕

天氣冷颼颼，梅嶺梅花盛開，吸引民眾賞梅！（圖／民視新聞）









而這波連續的低溫，也讓台南知名的賞梅景點梅嶺，收穫了不少遊客。雖然不同區塊的開花的時序不同，不過越冷越開花的俗諺，也印證在梅嶺滿山遍野的梅樹上。

品種、氣溫和環境，都會影響花況，民眾把握天冷尋梅，不妨先做點功課，事先交通規劃，鎖定花開區塊，乘興而去也才能盡興而歸。





原文出處：天冷衝業績！ 台南牛肉湯﹑牛肉麵店絡繹不絕

更多民視新聞報導

日本石川金澤發大雪情報 南韓戶外烏龍麵"10分鐘結凍"

全台凍番薯！15縣市低溫特報 高山有機會現降雪

強烈冷氣團持續影響！今明防「濕冷」天氣 週末漸回溫

