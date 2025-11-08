天冷財熱！立冬後七天轉好運能量最強 雨揚老師曝光這３生肖運勢最強

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

天冷財熱！立冬後七天轉好運能量最強，雨揚老師曝光最強３生肖運是「牛、兔、羊！」。（圖／《歐豪年文化金會》提供）

立冬一到，運勢即轉！雨揚老師說，這不只是季節交替，更是命運的分水嶺。古語說：「立，建始也；冬，終也。」代表萬物收藏、能量重啟。當外頭冷風起、陽氣漸收，正是我們調整氣場、轉化能量、讓好運重新啟動的關鍵時刻。立冬的農曆9月，運勢最強3生肖是「牛、兔、羊！」能在這波節氣轉換中，把壞運封存、把財運、好運迎進來，尤其在立冬後七天內，氣場最強、財氣最旺的時候，誰就能抓住轉捩點，在年底大翻紅！

2025農曆九月生肖運勢（114年10月21日~114年11月19日）

★鼠

1.工作運：轉危為機，化解爭執，獲主管肯定。再接再厲，別被流言動搖，堅持專業就能升職加薪。

2.感情運：單身易誤會，有伴需多溝通避免忽略。多些耐心與包容，愛情才能穩定發展。

3.健康運：注意失眠與情緒，運動紓壓防意外。保持規律作息，睡前放鬆能助眠更安穩。

4.金錢運：財運穩健，正偏財皆有，避免衝動消費。理性理財，逐步累積長期穩定的財富。

★牛

1.工作運：貴人助力，保持謙遜穩步前進。善用團隊合作，能讓成果更亮眼持久。

2.感情運：有伴默契佳，單身有緣人相遇。多展現真誠笑容，幸福自然靠近。

3.健康運：身心平穩，多休息放鬆提升免疫力。注意季節變化，適時補氣養身。

4.金錢運：正偏財旺，穩健理財收益漸增。分散投資風險，小錢也能滾成大財。

★虎

1.工作運：阻力化助力，創意工作成果佳。遇難不退縮，將迎來轉折與肯定。

2.感情運：單身魅力增，有伴溝通感情升溫。少說重話，多傾聽就能更貼心。

3.健康運：慎防血光，保持作息穩定。行車留意安全，小心刀具傷害。

4.金錢運：收支失衡，投資宜保守。謹慎規劃預算，避免為人擔保或借貸。

★兔

1.工作運：貴人相助，展現實力開創新局。努力表現，升遷機會就在眼前。

2.感情運：桃花旺盛，有伴感情甜蜜。好緣出現時勇敢把握，不留遺憾。

3.健康運：精神佳，適度運動與放鬆。注意過勞，小憩能讓心情更輕快。

4.金錢運：正偏財皆旺，投資宜穩健。聰明理財，能為未來打下好基礎。

★龍

1.工作運：突發變數多，兩手準備化險為夷。冷靜應對挑戰，穩中求勝。

2.感情運：情緒不穩，需傾聽與體諒伴侶。真誠面對，能化解誤會重拾甜蜜。

3.健康運：留心睡眠與意外，小病勿拖。多補水與伸展，有助恢復元氣。

4.金錢運：收支不穩，防詐保守理財。避免衝動投資，守財才是真智慧。

★蛇

1.工作運：貴人提攜，展現實力機會多。主動出擊，職場名聲更上一層。

2.感情運：單身易脫單，有伴互信更深。以誠相待，愛情能更長久。

3.健康運：規律作息，多食潤肺食材。減少熬夜，注意慢性疲勞。

4.金錢運：偏財旺，控制支出穩現金流。正財亦有望提升，宜長期規劃。

★馬

1.工作運：防小人暗算，理智處理是非。沉著面對挑戰，反能展現領導力。

2.感情運：單身有機會，有伴感情加溫。多給肯定，愛情能更有安全感。

3.健康運：多運動釋壓，保持愉快心情。適度放鬆，情緒平衡助健康。

4.金錢運：收入增，留意破財風險。懂得理財規劃，財運長久穩定。

★羊

1.工作運：貴人相助，努力有成。再加把勁，能創下亮眼成績。

2.感情運：雙向付出，甜蜜穩定。勇於表達關心，愛更有溫度。

3.健康運：多外出活動，生活充實。動靜結合，心情自然舒暢。

4.金錢運：財運回升，貴人助益增收。投資得宜，收入逐步攀升。

★猴

1.工作運：情緒起伏大，穩定心態表現佳。保持冷靜，機會就在眼前。

2.感情運：主動出擊，甜蜜互動。多點關懷，感情更穩定。

3.健康運：易情緒低落，多運動舒壓。親近自然，煩惱自然減少。

4.金錢運：開銷大，量入為出防虧損。記帳理財，有助長遠積蓄。

★雞

1.工作運：助人助己，累積貴人好運。樂於協作，成績倍增。

2.感情運：真誠關懷，愛情升溫。多讚美對方，幸福感提升。

3.健康運：活力滿滿，注意交通安全。保持心情愉快，精神更旺。

4.金錢運：財氣旺盛，善行得福報。多助人，財運將更順暢。

★狗

1.工作運：低調行事，遠離是非。穩紮穩打，避免衝突最為明智。

2.感情運：單身遇中央空調型對象，有伴多溝通。重視感受，誤會易化解。

3.健康運：注意安全，避免路怒與衝動。保持冷靜心態最重要。

4.金錢運：支出多，提前備妥預備金。節制花費，減輕壓力更安心。

★豬

1.工作運：機會出現，把握發揮。展現實力，易獲主管賞識。

2.感情運：條件不符，容易煩惱。保持真心，對的人終會出現。

3.健康運：注意保暖與壓力，補充維C。多休息，避免過勞。

4.金錢運：穩健累積，忌過度消費。理性花錢，財運自然漸旺。

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

