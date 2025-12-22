天冷起身、下樓膝蓋劇痛？醫揭：是關節求救訊號，3招有效緩解疼痛

天冷時軟骨更硬，外力瞬間作用，疼痛就會特別明顯。（Gemini生成示意圖）

很多人天冷時，只要從椅子站起來、下樓梯，甚至蹲一下再站起來，膝蓋就會突然劇痛。這種痛往往來得快、去得也快，但卻讓人不安。基因醫師張家銘提到，這不是心理作用，也不是單純老化，而是關節發出的求救訊號，想告訴你突如其來的壓力太快又過大。

關節裡的軟骨細胞，能感受外來壓力，當你突然用力或承重時，它們會啟動一套分子系統，把壓力轉成細胞訊號。天氣冷時，關節內的軟骨更硬，這套系統更容易被觸發，讓那一下的疼痛特別明顯。換句話說，膝蓋在提醒你：現在的壓力對它來說太快、太急、太硬了。

如何減輕關節疼痛？張醫師建議3招：

1.暖身後慢起身：天冷時，站起來或下樓梯前先活動膝蓋，給關節一點反應時間。

2.保暖膝蓋：穿護膝或保暖褲，讓關節維持適宜溫度，減少硬度感受，降低分子級警報啟動機率。

3.溫和、持續運動：水中運動、平地快走、簡單復健，避免突然用力，讓關節知道現在是安全的，慢慢降低疼痛敏感度。

關節不是在鬧脾氣，它真的能感覺壓力，然後劇烈反應讓你知道。只要在生活中少一點突然用力、多一點暖身和保護，就能慢慢減少膝蓋劇痛，保護關節長期健康。



