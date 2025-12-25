天冷追雪去！ 專家：拉拉山.太平山.合歡山有望降雪

宜蘭縣 / 綜合報導

入冬之後的第二波冷氣團，在耶誕節報到，這一波不只愈晚愈濕冷，就連2000公尺以上的高山，都有可能降雪；專家預估，北部拉拉山跟太平山，中部的合歡山，在今（25）日晚上到明（26）日清晨，有超過6成機會下雪，也是這一波冷氣團，最有可能的下雪時間；氣象署預估，雖然溫度應該可以達標，但就看水氣條件是否足夠，而我們的記者張小媛，也已經來到宜蘭縣太平山莊，要跟著民眾，一起等雪。

記者張小媛說：「從溫度計可以看到，太平山已經下探到3度，愈晚還會愈冷，如果濕氣夠的話，民眾有機會看到下雪。」民眾有機會看到下雪，入冬第二波冷氣團，選在耶誕節報到，華視新聞團隊，直奔宜蘭太平山莊，要跟著熱血民眾一起追雪。

星馬遊客說：「看到這裡啊，這個山是一個很特別。」、「又一個很寒冷的地方，我們的地區，是沒有的。」{高雄遊客說：「真的是滿久之前，就訂這一天要來過夜。」、高雄遊客說：「就剛好遇到今天有冷氣團，想說會不會遇到下雪。」

不管是臨時起意，還是早有安排，就是不想錯過，太平山入冬後，可能的第一場雪，不管是汽車的雪鏈，還是保暖配備，都已經準備迎接，入夜後負二度的體感溫度。

除了太平山，專家也點名這次的冷氣團，2000公尺以上高山，有望看到雪白世界，在北部還有拉拉山，至於中部也有合歡山，都有6到7成的降雪機會，而最高機率會落在，週四入夜到週五清晨，再來就是週六清晨，之後冷氣團就會逐日減弱。

氣象署預報員賴欣國說：「新竹，苗栗，另外就是在新北市山區，另外在宜蘭跟花蓮山區等平地，可能在今日晚上，一直到明日清晨。會有局部，低於10度的溫度。」

氣象署表示，高山溫度達標應該沒問題，水氣是否足夠，將是左右降雪的最大關鍵，但不管你在山上還是平地，都務必做好保暖，準備對抗2025年的，最後一場冷氣團。

