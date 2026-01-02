天冷追雪夯 高山症專家醫提醒有三症狀立刻下山

台灣進入2026年起便開始氣溫驟降，大批民眾上山追雪。然而，高山低溫與低氧環境潛藏巨大危機，高山症專家、高峰診所院長高偉峰醫師特別提醒，民眾開車直衝3000公尺以上高山（如合歡山），發生高山症的風險高，且症狀通常在抵達3睡至6小時後才會顯現，若出現休息10分鐘後仍喘氣不止、走路不穩或持續嘔吐等警訊，就應立即下山保命。

快速上山風險高

高偉峰醫師指出，民眾在登高度超過2500公尺的山時，就應考慮高山症的風險，而合歡山等3000公尺以上的高山更是警戒區。現代人多採開車上山，高度上升速度遠快於步行，身體適應不及，高山症發生率隨之提高。

高偉峰說明，高山氧氣含量僅約平地的70%，一般人或許尚能忍受，但有三類高危險族群必須極度小心。

1.肺部疾病者：如長期抽菸導致的阻塞性肺病（COPD）、肺纖維化或支氣管擴張症。

2.心臟疾病者：包含心臟衰竭、先天性心臟病或心律不整。

3.貧血患者：由於血紅素不足，攜氧能力弱，在高海拔更容易出現組織缺氧。特別是有「肺動脈高壓」的病患，在1500公尺（如太平山）或2000公尺（如阿里山）高度就可能產生不適。

徒手抓雪幾分鐘恐凍傷

除了高山症，低溫造成的凍傷同樣危險。高偉峰醫師分享他在合歡山支援雪季醫療時，曾見過民眾除夕夜洗高麗菜準備煮火鍋，短短幾分鐘的清洗時間，手指就凍傷變色。

高偉峰醫師提醒，民眾若徒手抓雪若超過3至5分鐘，就有可能凍傷。凍傷分為四個階段，一度皮膚發紅、發紫、變白；二度開始起水泡；三度出現出血性水泡；四度則是皮膚發黑，組織壞死。因此除了全身保暖，手、臉等局部外露部位更要嚴防凍傷，千萬不可掉以輕心。

三大奪命警訊快下山

民眾在山上如何判斷是否該撤退？高偉峰醫師提供簡單的判別標準。若出現以下症狀，有可能是中、重度高山症（肺水腫或腦水腫），必須立刻下降登山高度。

1.肺水腫前兆：在山上感覺呼吸困難，即使原地休息5到10分鐘後依然很喘。此外，出現乾咳、帶痰咳嗽，更嚴重甚至咳嗽帶血，都是肺水腫的重要指標。

2.腦水腫前兆：出現神智不清、走路不穩。

高偉峰醫師提供簡單測試方式，「腳跟對腳尖走6步」，若走不穩就要考慮是否有腦水腫的可能，建議立刻下山就醫。

3.嘔吐：持續性嘔吐、虛弱感。

事前預防與保暖

高偉峰醫師建議，若預計在2500公尺以上高度停留超過3小時，應預防性使用藥物（如乙醯胺唑Diamox或類固醇），可有效減輕症狀並增強運動能力。此外，雪地走路濕滑，若無冰爪極易滑倒受傷，在山上跌倒往往會造成嚴重後果。

最後，高醫師也破除迷思，指出歐洲研究顯示，高山上過敏原少，氣喘病患發作率反而較低，但一般追雪族仍應備妥保暖與預防藥物，不要逞強上山，才能平安追雪享受美景。