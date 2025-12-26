天冷送醫案例增！國健署教「3招」避免溫差成心臟殺手

生活中心／吳宜庭報導



近日冷空氣一波接一波來襲，全台氣溫明顯下降，早晚溫差大，清晨及夜間尤其寒冷，各地也傳出民眾因急性心肌梗塞或身體不適緊急送醫的案例。國民健康署提醒，低溫會使血管收縮、血壓上升，增加心血管疾病發作風險，心血管疾病患者、三高族群（高血壓、高血糖、高血脂）及年長者，應特別注意保暖與溫度變化，避免因寒冷刺激誘發心絞痛、心肌梗塞或中風。









寒流急凍心臟撐不住？天冷「3招」防心梗...國健署示警：這些人最怕低溫

回到室內後應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，避免血壓快速波動。（圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告

國民健康署署長沈靜芬指出，冬季天氣變化劇烈，民眾從寒冷戶外進入室內時，若立刻接觸高溫環境，容易造成冷熱溫差刺激，使心血管系統負擔加重。她提醒，回到室內後應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，避免血壓快速波動。此外，有些民眾會透過飲酒取暖，但酒精會影響血壓調節、加速心跳，反而增加心臟負擔，並非安全的禦寒方式，應盡量避免。

為協助民眾在低溫期間守護心臟健康，國民健康署提醒牢記「護心3式」，



1.出或節慶聚餐應節制飲食：避免大吃大喝，減少高油、高鹽食物攝取，多補充水分，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖。



2.回家避免溫差刺激：洗完熱水澡後應先擦乾身體、穿好衣服，再離開浴室，避免立刻進入低溫環境。



3.維持良好作息：避免熬夜，成人每日建議睡足7至9小時。

沈靜芬也呼籲民眾平時留意自身三高狀況，建議每年至少落實1次「722」居家自我血壓測量，連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。若出現疑似中風或心肌梗塞症狀，應立即撥打119，把握黃金救援時間。









原文出處：寒流急凍心臟撐不住？天冷「3招」防心梗...國健署示警：這些人最怕低溫

更多民視新聞報導

北市公布114年中藥抽驗結果出爐 何首烏、天花片違規

南韓軍火巨頭韓華準備在美打造核潛艇 未來有望國產

擠一顆痘竟半臉癱瘓！醫警告「死亡三角區」最危險

