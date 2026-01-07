天冷進補小心血壓飆升！營養師曝5大地雷食物

生活中心／杜子心報導



天氣一轉冷，不少民眾就開始進補，麻油雞、羊肉爐一鍋接一鍋上桌，覺得「吃得暖」才算顧身體，但對高血壓族群來說，這樣的飲食習慣反而暗藏風險。近日66歲資深藝人曹西平猝逝，也再度引發外界關注心血管健康議題。營養師孫語霙提醒，血壓控制不能只靠吃藥，日常飲食中許多看似方便、甚至被誤認為補身的食物，其實都是讓血壓悄悄飆升的地雷。





天冷狂吃麻油雞進補恐害血壓失控？營養師點名5種「高鈉地雷」食物

孫語霙指出光是一包泡麵鈉含量就動輒超過2000毫克。（圖／翻攝自臉書營養師愛碎念-孫語霙營養師）





孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」點名5大高鈉食物，高血壓族群務必提高警覺，像是一包泡麵，鈉含量動輒超過2000到3000毫克，幾乎逼近一天建議上限，若連湯喝完，鈉攝取量直接爆表；罐頭食品同樣含有超高鈉含量，例如幼筍罐頭鈉含量就約有1450毫克，番茄鯖魚也超過1000毫克，孫語霙建議淺嘗即可，或改選新鮮蔬菜、現煎魚類，才能減輕身體負擔。

孫語霙指出若是想吃麻油雞可以改選擇無酒精的清淡湯頭。（圖／翻攝自臉書營養師愛碎念-孫語霙營養師）





另外，培根、香腸等加工肉品不只鹽分高，飽和脂肪也偏多，長期攝取容易加重血管發炎反應，讓血壓更難控制，孫語霙建議早餐若想吃肉，可改選雞胸肉或里肌肉；調味料部分如味精、蠔油、豆瓣醬、辣椒醬，則是最容易被忽略的「隱藏鈉」來源，孫語霙建議改用胡椒粉、孜然粉、七味粉等天然香料提味；至於看似養生的麻油雞、羊肉爐等全酒料理，吃下肚等同於喝油又喝酒，可能抵銷藥物效果，孫語霙建議選擇無酒精的清淡湯頭，多吃蔬菜與瘦肉，才能真正穩住血壓。





原文出處：天冷狂吃麻油雞進補恐害血壓失控？營養師點名5種「高鈉地雷」食物

