天冷進補旺季 台南產區當季胡麻油月中上架

善化區農會總幹事楊耿榮表示，農會生產的胡麻油原料通過農藥殘留檢驗，當季生產胡麻油將於月中開始供應。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕強烈大陸冷氣團報到，天氣寒冷，薑母鴨、麻油雞等也熱銷，台南是全台胡麻最大產區，由於去年產量少，目前主要產區農會的胡麻油都缺貨中，不過，當季採收的胡麻首批都已壓榨完畢，預計這個月中就會陸續上架，各區農會均湧現預購訂單。

台南善化、安定、西港、佳里等區都是胡麻的產區，胡麻油是民眾進補不可或缺的食材之一，善化區農會總幹事楊耿榮表示，因去年胡麻產量少，胡麻油已缺貨1年左右，今年則是天公作美，胡麻產量約達7、8成，第1批壓製的3000瓶胡麻油，目前也在沉澱中，預計中、下旬就可以開始供貨，每天都有詢問的電話，預購訂單已達1000瓶。

廣告 廣告

楊耿榮說，平均12斤胡麻約可壓製5斤的油，今年不僅產量高，品質也好，將可正常供貨，而農會生產的胡麻油經過農藥殘留檢驗合格，並經過濾與沉澱的過程，提供消費者沒有沉澱的胡麻油。

西港區農會當季生產的胡麻油預計本週就可供貨，安定區、佳里區農會也預計月中陸續上架供應。

至於價錢部分，楊耿榮說，因應原物料等上漲，較去年微略調漲。

善化區農會的展售中心目前胡麻油缺貨中，預計月中開始供貨。(記者劉婉君攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

台中「家用廚餘機補助計畫」狂吸5千戶 用戶「後悔了」原因曝光

高鐵延伸屏東計畫 高雄市區明挖工程長度擴增至逾5公里

