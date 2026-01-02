天冷進補煮食應留意用火用電安全 北市消防局提醒：室內應保持通風

北市消防局提醒民眾煮食應主要用電用火安全。（圖／翻攝畫面）

北市2025年截至11月底因煮食不慎引發火災而受傷的民眾達4人，看似再平常不過的烹調行為，卻可能因疏忽，對生命安全造成致命威脅，甚至讓廚房成為生命終點。

北市消防局指出，爐火烹調引發火災，較常見的原因就是「人離火未熄」，導致油鍋持續加熱而起火，其他常見情況包括忘記關閉瓦斯、油鍋空燒、加熱炸物時中途離開，以及排油煙機長期未清潔、油垢堆積遭火源引燃。

火勢一旦失控，極易向天花板與牆面延燒，嚴重時甚至造成民眾燙傷、受困，後果不堪設想。以2025年發生於北市信義區的住宅火災為例，屋主熬煮湯鍋時，因離開廚房未關閉爐火，導致湯鍋乾燒進而引發火災，且爐口周圍油垢與排煙機內油漬長期未清，導致起火後火勢瞬間引燃。

為防範爐火使用不慎引發火災，北市消防局提醒民眾注意以下事項：

一、人離火熄：烹煮時應留在廚房，隨時注意爐火與鍋具狀況，若需離開，務必先關火。

二、環境整潔：爐具周圍勿放置紙箱、塑膠袋、抹布等易燃物，並定期清理油垢，避免火勢蔓延。

三、設備安全：定期檢查瓦斯管線及爐具，如有異常應立即維修或更換；使用電器時依說明書操作，避免插座過載，並優先選用具安全設計的產品。

四、裝設住警器：建議在廚房安裝定溫式住宅用火災警報器，及早示警，爭取逃生與應變時間。

消防局也特別呼籲，氣溫驟降，民眾於室內使用燃氣熱水器、瓦斯爐等燃氣設備時，務必保持良好通風，如開啟多扇門窗確保新鮮空氣流通，烹煮時開啟抽油煙機，並選用具有合格標章之燃氣設備，切勿於室內使用炭火烹煮，以免發生危險。

