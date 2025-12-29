天冷進補竟「送ICU」？心肌梗塞個案發作前都吃了同一種料理

隨著天氣轉涼，許多人喜歡熱騰騰的料理，但選擇麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等大量加酒的菜餚，可能並非最佳選擇。營養師表示，這類料理不僅存在酒精殘留問題，也帶來大量油脂攝取。近一個月內，心臟內科加護病房就有幾位心肌梗塞病患，發作前都曾食用過上述的高油脂、加酒料理。

加酒料理烹調後仍殘留酒精

馬偕醫院營養師趙強表示，根據研究報告指出，加酒料理即使點火燒至火焰自動熄滅，仍可能殘留高達75%的酒精量。趙強特別提醒，許多民眾可能認為烹調過程中的點火，就能將酒精完全去除，但事實並非如此。長時間燉煮150分鐘，殘留酒精有5%、120分鐘10%、90分鐘20%。短時間烹調60分鐘，殘留酒精25%、30分鐘35%、15分鐘40%。點火燒的料理殘留酒精則為75%。

高油脂料理不適合特定族群

除了酒精殘留的問題，麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等料理，往往也伴隨著大量油脂的攝取。趙強強調，尤其是有心臟病、高血壓、高血脂病史的人，更應避免食用這類食物，以免加重身體負擔。

心肌梗塞個案與高油脂料理有關

趙強分享，近一個月內，他在心臟內科加護病房就遇過幾個心肌梗塞的個案，而這些個案在發作前都曾食用過上述提及的高油脂、加酒料理。這項觀察更突顯出民眾在選擇食物時，應特別留意其成分與烹調方式。

