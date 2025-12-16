天冷運動風險高「5原則保健康」 專家：確實收操最重要！

低溫環境容易導致筋骨僵硬，使運動時受傷風險大幅提升。骨科醫師張耀元分享冬季運動的5項安全守則，強調從穿著、熱身到收操都需要特別注意，才能在寒冷季節維持健康體態。張耀元指出，確實做好收操是冬天運動的重要環節。他解釋，運動後體溫會快速冷卻，若沒有確實收操，肌肉更容易僵硬緊縮，因此最好要慢慢降低運動強度，並搭配緩和伸展，幫助身體恢復平靜。

低溫環境容易導致筋骨僵硬，使運動時受傷風險大幅提升。 （示意圖／Pixabay）

在運動強度控制方面，張耀元提醒，冬天運動別一開始就火力全開，運動強度應由弱到強，讓心率和體溫慢慢上升。這不只能保護心血管，也是讓關節和骨骼有時間「暖機」的重要步驟。

關於冬季運動的穿著，張耀元建議採用「洋蔥式穿法」，內層排汗、中層保暖、外層防風。隨著運動時體溫升高再慢慢穿脫，不僅能避免關節肌肉受寒，也能調節體溫預防感冒。

熱身在天冷時尤其重要，張耀元表示，正式運動前先快走或慢跑5至10分鐘，讓身體微微出汗，再搭配動態伸展，能有效提升肌肉溫度與關節靈活度，大幅降低受傷風險。

運動後體溫會快速冷卻，如果沒有確實收操，肌肉更容易僵硬緊縮。（示意圖／Pixabay）

在營養補充方面，張耀元強調，別以為冬天流汗少，消耗的能量就比較少。運動前後都要適量補充水分，運動前可吃香蕉、地瓜，運動後則多補充優質蛋白質，幫助肌肉進行修復。

張耀元提醒，想真正的安全運動，不是靠運氣，而是靠萬全的準備。只要多一點暖身、慢一點加速、確實做好收操，就是冬天給關節肌肉最好的保護，只有健康的動，才能讓人持續享受運動的美好。

