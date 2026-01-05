天冷還穿短袖？ 醫師揭「不怕冷體質」真相：保暖不是舒服 是保命 這些族群風險最高

冬天走在路上，你一定看過這樣的畫面，大多數人縮著脖子、包緊緊，卻總有人穿著短袖，一臉「今天天氣還好吧？」胸腔暨重症醫學科醫師黃軒醫師指出，怕不怕冷，從來不是忍耐力的問題，而是生理系統的差異。人體對溫度的感受，並不是單靠皮膚，而是由「神經、血管與大腦」共同決定。

天冷不怕冷，不是意志力，是身體「感覺系統」真的不一樣

當環境溫度下降，多數人會啟動三種反應：

皮膚血管收縮，減少熱量流失

出現顫抖、起雞皮疙瘩，增加產熱

大腦產生明顯的「好冷」警訊

但有些人，這套反應本來就比較慢、或反應較弱，其實是他真的沒你那麼冷。

棕色脂肪多，身體真的比較「會發熱」

大家認知脂肪就是不好的東西，但醫學上有一種脂肪例外棕色脂肪。它的功能不是儲存能量，而是直接燃燒產熱。

研究發現，棕色脂肪活性較高的人：

在低溫下能快速產生熱量

主觀感受到的冷感明顯較低

換句話說，這類人的身體就像「自帶暖爐」。而棕色脂肪多寡，與基因、年齡，以及是否長期接觸低溫環境都有關。

運動量高的人，比較不怕冷

「愛運動的人比較不怕冷」不是迷信，而是生理事實。黃軒說，長期運動的人通常具備三個優勢：

肌肉量較高（肌肉是主要產熱器官）

基礎代謝率較高

交感神經調節效率較好

因此，即使穿得比較少，核心體溫仍能維持穩定。這也是為什麼你常看到晨跑的人穿短袖，而久坐辦公室的人卻冷到發抖。

冷不冷，其實是大腦在「下判斷」

怕冷不只在皮膚，也在大腦。研究顯示，冷刺激會經由周邊神經傳到大腦，而大腦對訊號的解讀強度，本來就存在個體差異，這不是心理作用，而是神經科學。

同樣是 15°C：

有些人的大腦判定：「還可以」

有些人的大腦已經發出強烈不適訊號

醫師提醒：不是每個「不怕冷」都正常

黃軒強調，如果在天冷時「異常不覺得冷」，同時還出現以下狀況，就不能輕忽：

明顯疲倦

體重異常下降

心悸、手抖

皮膚乾燥、怕熱

依症狀組合不同，可能與甲狀腺功能異常（過高或過低）、自律神經失調或感覺神經問題有關。不怕冷，並不等於一定健康。

這些族群，真的不適合「冬天短袖派」

1. 心血管疾病族群：冷，是血管的壓力測試

若有高血壓、冠心病、心肌梗塞或中風病史，天冷穿太少會讓血管瞬間收縮，血壓上升、心臟負荷加重，血液也更容易凝固。研究顯示，冬季心肌梗塞與猝死明顯增加，並非巧合。保暖，對這類人來說不是舒服，是保命。

2. 年長者：冷得慢，但傷得快

隨著年齡增加，冷覺神經變鈍、皮下脂肪減少、體溫調節能力下降。很多長輩說「不覺得冷」，但核心體溫可能已經在下降。長輩天冷穿短袖，往往不是耐寒，而是警訊。

3. 甲狀腺功能低下者：真的「產熱不足」

甲狀腺素是人體的發熱開關，一旦不足，代謝與產熱能力都會下降。這類人天冷還穿得少，身體不是撐得住，而是在被拖垮。

4. 糖尿病與周邊神經病變者：冷過頭卻沒感覺

周邊神經病變會讓冷、痛、麻的感覺變遲鈍，加上血管調節異常，容易在不自覺中出現循環惡化甚至凍傷。

5. 雷諾氏症患者：冷是直接誘發因子

一受冷，手腳血管就可能瞬間收縮，出現發白、發紫、麻痛。這不是忍不忍的問題，而是血管會「直接罷工」。

6. 體重過低、營養不良者：沒有保暖本錢

皮下脂肪薄、肌肉量低、熱量儲備不足，冷會真的冷進身體裡。這類人天冷穿短袖，等於在透支身體。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

