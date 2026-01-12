天冷銷量大 蛋價漲3元

天冷需求大，雞蛋銷量增加，所以蛋價上揚。圖為台北市大同區一家雜糧行販售雞蛋。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

持續性低溫，使得蛋雞產蛋率下降，但天冷火鍋熱賣帶動雞蛋使用量，台北市蛋商業同業公會即日起調漲雞蛋價格每台斤三元、批發價調漲至每台斤四十二元，產地價格則從週三（十四）日起跟進，調漲至每台斤卅二點五元。

台北市蛋商業同業公會理事長林天來十二日指出，這週蛋價每台斤上漲三元，主要是最近天冷，蛋雞產蛋量下滑，但火鍋店等用量需求變大，價格提升。

林天來表示，根據蛋商公會決議，這週批發蛋價從每台斤三十九元調整為四十二元，產地價由每台斤二十九點五元調整為三十二點五元，回到一一四年十二月初至十二月中旬的水準。

林天來說，天冷時蛋雞產蛋的數量就會減少，最近一波波冷氣團來襲，而冬天的雞蛋銷量原本就比較大，所以蛋價上揚。

根據農業部官網最新顯示，目前產蛋雞隻數為三千七百九十萬隻，日產量達十二點六萬箱（每箱二百顆），仍略高於每日平均需求量十二萬箱，可滿足市場需求。