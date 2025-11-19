天冷長輩手腳常冰冷、難入睡！中醫推「泡腳養生」助循環暖全身

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】進入秋冬，民眾又要開始留意保暖！隨著年紀增長，血液循環會逐漸變差，很多人會出現手腳冰冷、晚上較難入睡的情況。除了穿厚衣、多喝熱飲，也常有人推薦「泡腳養生」。腳是人體第二個心臟，日知堂中醫診所陳敬智院長表示，熱水泡腳可為身體帶來暖意，也有助於血液循環，現在還有加入鎂元素草本足浴包，一併加入水中就能輕鬆為泡腳加分。他也提醒，年輕人不妨多關心家中長輩，適時提醒或協助改善手腳冰冷問題，一起暖暖過冬。

血管、神經變差讓手腳易冰冷 簡單3招關心長輩健康

陳敬智院長表示，長輩容易手腳冰冷，主要有兩個原因：一是隨著年齡增加，血管彈性變差，使得血液循環不良；二是神經反應能力退化，使末梢血管和神經對環境變化的反應變得遲鈍，因此更容易受外界溫度影響。有些人甚至因為手腳冰冷而影響睡眠，表示身體可能有潛在的健康隱憂，應該多加留意。

廣告 廣告

手腳冰冷在女性，以及體型偏胖或患有代謝症候群的男性中更常見，代表心血管或神經功能可能正在下降，後續也可能面臨高血壓、高血脂、糖尿病，甚至肝腎功能相關風險。老一輩身體稍有不適，通常習慣先忍一忍、怕麻煩他人，因此陳院長也建議，晚輩可透過直接觸摸、觀察長輩是否有手腳冰冷、難入睡等情況，或藉由健檢報告來掌握長輩的身體狀況。

怕冷暗示健康警訊？醫師教你從腿腳看全身循環

陳敬智院長進一步說明，人是少數站立生活的生物，心臟需不斷對抗地心引力，將血液由下往上打回心臟，因此腿部是大量血液流存的重要部位之一；而腿部肌肉的收縮就像幫浦，可協助血液順利回流心臟，在全身血液循環中扮演關鍵角色。

換言之，照顧好腿部的血液循環，例如確保腿部活動量充足，就有機會帶動全身的血液循環效率提升；反之，若腿腳常冰冷，往往反映整體血液循環的狀況都不太好。

中醫解析足浴養生原理 泡腳同時刺激穴位像按摩！

陳敬智院長表示，對於活動量少又怕冷的長輩來說，熱水泡腳是一種簡單又方便的養生方式，腿部遇熱會刺激血管擴張，血液流速變快、流動量增加，進而讓四肢及腦部的血液循環獲得改善。

此外，腳上有三條重要經絡，包括腳底的腎經「湧泉穴」、足部內側脾經的「太白穴」與「公孫穴」，以及大拇趾與第二趾間肝經的「太沖穴」，分別與血液循環和免疫功能有關。按摩這些穴位能帶來局部刺激，而熱水泡腳則能同時刺激多個穴位，也能產生類似按摩的效果、促進末梢血液循環，兩者可以搭配進行。

泡腳不只用熱水 鎂草本足浴包哪些重點可參考？

除了單純使用熱水泡腳，現在市面上有許多足浴包，其中草本路線為大宗，那又該如何挑選？陳敬智院長指出，泡腳用的中藥材與口服中藥不同，選擇草本配方足浴包時，建議可留意傳統上被認為有「溫通」與「活血化瘀」作用的溫性藥材，包括桂枝、艾草、當歸、川芎、紅花、乾薑、威靈仙等，同時也能提升暖和感。

部分足浴包也含有礦物質鎂成分，陳敬智院長提到，已有研究認為鎂元素與神經和血液循環運作有關，實際效果則因個人狀況而異。對於血液循環較差、淺眠或不易入睡的長輩來說，睡前一到兩小時泡腳也觀察到能幫助放鬆。

掌握正確泡腳撇步！中醫：從足浴開始先把腳照顧好

陳敬智院長建議，泡腳可以每天進行，水溫應控制在皮膚可忍受、舒適範圍，約為38°C至42°C，時長建議約15至20分鐘，最長不超過30分鐘。由於泡腳會讓下肢血管擴張、促進血液循環，血壓較低或神經反應較差的長輩若突然起身，可能有姿勢性低血壓風險，建議先稍作休息再站起。若腳部有傷口、感染或糖尿病患者，則不適合泡腳。

雖然全身泡澡對整體循環效果更佳，但陳敬智院長也表示，條件有限的民眾也可以從足浴開始，先把腳照顧好。想在泡腳時多些放鬆感，添加鎂元素的草本足浴包也是不錯的養生選項。

【延伸閱讀】

冬天手腳冰冷、呼吸道疾病好發 中醫「三九貼」去寒、改善體質

物理治療專家點破肩頸僵硬關鍵！改善微循環問題「這樣」做



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66833

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw