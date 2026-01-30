天冷關節卡卡又痠痛？醫推4大食材：護骨防發炎

生活中心／林依蓉報導

隨著氣溫驟降，不少民眾會明顯感覺關節卡卡、痠痛感加劇，尤其是年長者或有舊傷的人更是有感。對此，板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓近日在臉書發文指出，冬天護骨不能只靠穿得暖，內在飲食更是關鍵。若吃錯食物不只會影響鈣質吸收，甚至可能會加速關節退化。因此，他特別推薦「4大護骨補給」，建議民眾透過天然食材來強化骨骼、舒緩關節不適。





冬季低溫關節卡卡、痠痛加劇？骨科醫推「4大關鍵營養」守護冬日行動力

陳鈺泓醫師推4大天然補給舒緩痠痛，並點名咖啡、泡麵、可樂是傷骨元兇。（圖／翻攝自臉書「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」）

入冬後氣溫驟降，不少人開始出現關節不靈活、痠痛感加劇，尤其常發生在年紀較長的人身上。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓近日在臉書發文提醒，冬天因血液循環變差，容易加劇關節不適，但保護骨骼不能只靠厚外套保暖，日常飲食更是關鍵。陳醫師建議，若想在冬天維持靈活行動力，應多攝取富含維生素D、鈣質及具抗發炎成分的天然食材。例如鮭魚等油脂豐富的魚類、芥蘭與菠菜等深綠色蔬菜、富含鈣質的黑芝麻，以及經過日曬的香菇與黑木耳等菇類，都是強健骨骼的優質選擇。





冬季低溫關節卡卡、痠痛加劇？骨科醫推「4大關鍵營養」守護冬日行動力

陳鈺泓醫師指出，過多的糖分容易引發體內發炎反應，讓關節更容易腫脹、疼痛。（示意圖，非關此新聞／翻攝畫面）









陳醫師特別指出，冬天關節不適往往與飲食習慣有關，並點名4大「傷骨隱形殺手」，呼籲民眾減少食用。他也強調，若關節疼痛持續發作或症狀加重，切勿自行判斷，應盡快就醫檢查，才能找出病因、對症下藥。

1.高糖與精緻澱粉

過多的糖分容易引發體內發炎反應，讓關節更容易腫脹、疼痛。

2.過量咖啡、濃茶等含咖啡因飲品

適量提神可以，但咖啡因會利尿，加速鈣質從尿液中流失，長期下來可能影響骨密度。

3.香腸、泡麵等高鈉加工食品

重鹹的加工食品，會導致身體排出更多的鈣質。吃得越鹹，骨本流失得越快。

4.可樂、汽水等含磷酸飲料

這類飲料中的磷酸會干擾鈣質吸收，影響骨骼的正常代謝。





