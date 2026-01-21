天冷防寒害 竹縣籲農友別忘替農作物「蓋被被」

強烈大陸冷氣團來襲，新竹縣府農業處提醒農漁友們記得替農作物、魚塭「蓋被被」防寒。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府根據中央氣象署的預報，認為這波從昨天開始的強烈大陸冷氣團將持續影響到週五(23日)，以農立縣的新竹縣，縣府農業處今天發布防寒提醒，呼籲農友記得保暖也別忘了替農作物「蓋被被」防寒，以減少農損。

縣府農業處長傅琦媺說，水稻育苗場(圃)選在避風處或設置防寒(風)牆保護育苗場為宜，已綠化中或生育初期的秧苗可用不織布或塑膠布覆蓋，隨時清除布上積水，可防低溫凍傷，冷氣團一走就立即掀開。較不耐寒的蔬菜與瓜果同樣也要設防風牆、防風罩、塑膠布，也可覆上稻草或不織布，並採畦溝灌溉以保溫。

花卉需靠搭塑膠棚溫室等加強保護外，也能用畦溝灌溉或直接覆蓋上塑膠布來禦寒，並酌量增施鉀肥，有助提升耐寒力。

果樹已結果的可以套袋或用表土覆蓋等作保護。冷氣團過境卻正開花的水果，可以對果園噴水或增施鉀肥，提升作物耐寒力。

新埔高接梨是縣內最容易受寒害、開花遇雨而影響授粉的高經濟作物，嫁接梨穗或開花做人工授粉後，可以套上塑膠袋，防寒提高接穗的存活率與著果率。

縣內的柑橘正值採收期，傅琦媺建議可以加速採收，以減少損失。萬一果樹真的受了寒害，應把受害枝條與葉片修剪掉，並進行疏花、疏果。

竹北西區的養殖漁業者可在魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫或增加加溫設備等。注意水溫降低的速度，一旦水溫低於攝氏15度就該緊急加溫。若不幸有魚隻大量被凍死，應儘速通報縣府，在低溫與寒流過後，馬上撈除浮於水面的死魚魚體，以防水質或池底惡化，引發第2波災損。

新竹縣是柑橘的故鄉，目前正值收成季節，縣府提醒農友寒流來襲能儘快收成有助減少寒害災損。(記者黃美珠攝)

