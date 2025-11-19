天冷需暖車再上路？汽車大廠曝「熱車再開商引擎」 揭正確做法

科技中心／彭淇昀報導

近日天氣驟降，全台降溫有感。對此，汽車大廠提醒，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果。

天氣開始變冷了，不少人都認為開車前要先熱車，不過汽車大廠表示，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

汽車大廠TOYOTA在「TOYOTA車主小學堂」分享，暖車是為了在引擎發動後，讓引擎在低轉速下慢慢達到工作溫度，藉此讓機油開始有潤滑的效果，以防引擎在無機油潤滑的狀況下運轉，傷害到引擎機件，不過現在的車輛其實無須特別原地熱車，只要讓車低速行駛一段時間就可達到熱車效果。

中古車廠也指出，一般來說，需要熱車的主因是長時間靜置車輛時，機油會靜置在變速箱下半部，但若原地熱車只有發動機在動，其他地方沒有作動，底部的機油是沒有辦法帶到上半部的；再加上原地熱車溫度爬升比較慢，因此一般並不建議原地怠速熱車。

中古車廠解釋，老一輩認為原地熱車越久越好，其實這是不正確的，不只傷車，而且還會因為燃燒不完全的廢氣進入機油裡，讓機油劣化造成積碳，同時大量廢氣不但不環保，可能也會造成鄰居抗議。

此外，「TOYOTA車主小學堂」提醒，由於車室較溫暖，小動物會為了避寒可能偷偷躲在車下面，所以上車前可以敲敲車輛，提醒小動物快離開，避免不小心傷害到牠們。

