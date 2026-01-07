天冷鬧血荒 太子慈善會十日辦捐血

寒流頻傳造成捐血量不足，林美燕議員號召加辦捐血活動應急。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

台灣各地血庫最近呈現血荒的情況，台南市尤其明顯，市議員林美燕七日號召台南市太子慈善協會十日舉辦捐血活動，捐血禮物格外豐富，呼籲各界人士踴躍挽起衣袖，用實際行動紓緩血荒。

台南捐血站企劃課長陳伊純說，週六、週日通常是捐血熱門時段，但上個星期因為太寒冷，捐血量僅有三成，這幾天的氣候更冷，捐血站同仁都很緊張，擔心未來供血可能發生困難。

林美燕指出，南區興南壇從二０一七年開始，在奉祀神明太子爺的每年壽誕都固定舉辦捐血活動，這次獲悉血庫缺血嚴重，特地加辦，善心令人敬佩；林美燕的接班人葉翰勳補充指出，興南壇辦理捐血活動多年來累積達到三千袋，義舉也帶動附近廟宇響應。

太子慈善協會理事長許綾甄表示，她是護理師出身，深刻知道捐血重要性，自己捐血持續三十年，這次是她第一百次捐血，將登記第一名捐血，希望能鼓勵更多人響應。

捐血活動從上午九時起至下午五時，捐血地點在南區永成路三段一七七巷二九號興南壇。捐血二五０西西贈三公斤花蓮米一包；捐血五百西西贈全聯禮券五張（前一百名），以及白米三公斤一包。現場並搭配提供按摩、義剪，服務捐血者。