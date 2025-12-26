天冷 動物園大貓熊悠然自得

大陸冷氣團來襲，台北市立動物園大貓熊仍充滿活力。圖為「圓寶」在戶外活動區玩耍。（台北市立動物園提供，中央社）

本報綜合報導

大陸冷氣團來襲，台北市立動物園呈現兩樣情，棕蜘蛛猴「抱團取暖」，非洲象吹暖氣；大貓熊則仍充滿活力，在寒風中悠然自得。

台北市立動物園表示，近日氣溫驟降，保育員替動物調整飲食、增加高熱量的堅果類，並提供保溫燈、加溫板等溫控設施，讓各個物種都能依自身需求度過對人類而言寒冷的冬天。

靈長類的紅毛猩猩雖然有著長毛，卻相對不適應冷冽天氣，因此會提供乾草和麻布袋供動物自行運用。民眾有機會看到牠手腳並用地披上麻布袋活動，彷彿穿著時尚大衣走秀。

總是調皮互相打鬧的棕蜘蛛猴在寒冬中也一改習性，會靠在一起「抱團取暖」；非洲象、長頸鹿等怕冷的大型動物則會有專屬暖氣設備。動物園表示，若遊客來訪時沒在戶外活動場見到動物，還請體諒牠們想窩在室內休息的心情。

並不是所有動物都需要保暖，還有一群動物正開心地享受屬於牠們的天氣，包含極地代言人國王企鵝此時就如魚得水；小貓熊、灰狼也精神抖擻，比平常更加活潑。

動物園表示，對於擁有一身厚實油性皮毛的大貓熊，天冷時正是度假好天氣，常能看見牠們在戶外活動場裡攀爬活動，是觀察動物習性的好時機。