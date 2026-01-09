天冷「千萬別穿這1種襪子」睡覺！專家直言：比不穿還慘 很多人中招

冬天手腳冰冷的人晚上睡覺的時候常因為腳冷而睡不著！你有聽過長輩掛在嘴邊的一句話：「腳若燒，身體就不寒了」嗎？根據長輩的名言，若不想要寒氣從對外入口侵襲到體內，許多人會習慣穿襪子睡覺，讓身體暖起來。

這類人 睡覺不適合穿襪

樓中亮中醫博士表示，體質虛寒的人是適合穿襪子保暖，但如果你是天生手腳發燙，喜歡將腳ㄚ子放在被子外，就不適合穿襪子防守。因為腳為了調節體溫會通過流汗，若腳出汗了之後，吹到冷風或因被鞋子悶住沒有蒸發，這樣反而會讓襪子變濕反而更冷。

襪子保暖、防凍傷 這樣穿才正確

雖然說，到了冬天就容易手腳凍傷的人，很適合冬天穿襪子，穿著子能讓腳部溫暖、防止凍傷，睡覺的時候還可以提高睡眠品質，不過，樓中亮提醒，不要穿過緊的襪子，因為這樣反而會影響到血液循環，產生麻感。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

