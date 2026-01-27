天冷「小弟弟」縮水多為正常 泌尿科醫師：3類異常現象恐示警血管健康

（生活中心／綜合報導）冷氣團南下全台降溫，除了對心血管健康構成威脅，男性生殖器官隨氣溫下降出現縮水現象也不全然只是天氣影響。泌尿科醫師蘇信豪指出，若出現特定異常狀況，可能是血管在發出 健康警訊，值得多加留意。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

蘇信豪在臉書粉專發文指出，在低溫環境下，陰莖因血管收縮而縮小是正常的生理保護反應，有助於減少熱能散失，並非異常現象。類似現象在醫界和國際健康報導中被稱為 「冬季陰莖（winter penis）」，是寒冷環境下血流重新分配的短期反應。

不過，他提醒，如果縮水伴隨以下三種情況，可能不是單純天氣因素，而是反映血液循環不佳，甚至與心血管風險相關：

晨間勃起不準時：晨間勃起消失或明顯不如往常。

勃起反應變慢：需要較長時間才能「開機」。

持久度下降：勃起後維持時間縮短，表現比平常差。

醫師指出，由於陰莖內血管較細微，對血液循環的反應比心臟血管更敏感，可視為全身血管健康的一種 「前哨站」。微血管流速放慢可能預示未來心血管疾病的風險增加，因此出現上述異常時，應考慮就醫進一步檢查。

國際健康報導也指出，寒冷環境會導致四肢及外周器官血流減少，陰莖尺寸可能縮小達約 50% 左右，這是身體優先維持核心器官溫度的生理反應。但若收縮現象持續或伴隨功能變化，則不宜忽視。

專家強調，血管健康與整體心血管疾病風險密切相關。低溫會使血管收縮、血壓波動等現象更顯著，而末梢循環不良的警訊不僅限於生殖器，手腳冰冷、頭暈等表現也可能是血管負擔加重的跡象。民眾在氣溫驟降時，宜注意全面保暖並留意自身健康變化。

