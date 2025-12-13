天冷「椎間盤突出」劇痛？ 醫曝：訓練核心肌群是關鍵

椎間盤突出與核心肌群力量密切相關，可以增加脊椎穩定性，降低受傷風險。肌少症患者或背肌無力的人容易出現腰痠背痛，長期姿勢不良也會讓肌肉疲勞，讓椎間盤受損風險增加，甚至可能引發退化性脊椎側彎。

寒冷容易刺激關節、神經和肌肉，引發發炎，因此腰背痛在冬天特別明顯。（示意圖／Pixabay）

冬季氣溫驟降，不少腰椎間盤突出患者發現疼痛加劇。根據《太報》報導，長庚醫院脊椎骨科主任蔡宗廷表示，寒冷容易刺激關節、神經和肌肉，引發發炎，因此腰背痛在冬天特別明顯，這不只是年紀大的人才會遇到的問題，提醒民眾務必注意保暖。

關於椎間盤突出的類型，蔡宗廷指出，分為急性與慢性兩種。由於頸椎和腰椎是脊椎活動度最大的部位，因此最容易發生椎間盤突出。急性椎間盤突出通常突然出現下背痛，並可能伴隨坐骨神經痛；慢性則多與退化有關，如骨刺形成，也會造成下背痛與神經痛。

急性椎間盤突出常見於年輕人，特別是因不當動作或運動傷害造成，例如運動員（舉重、健身）或因搬重物姿勢不正確的上班族，蔡宗廷指出。慢性椎間盤突出則主要因退化（如骨刺）引起，常見於年長者，與年紀有關係。

蔡宗廷建議觀察疼痛範圍來分辨關節痛和神經痛，關節痛通常侷限在關節本身。（示意圖／Pexels）

蔡宗廷建議觀察疼痛範圍來分辨關節痛和神經痛，關節痛通常侷限在關節本身，而神經痛會沿著神經路徑延伸，例如腰椎問題可能從臀部一路痛到大腿、小腿，範圍較大。

遇到腰背痛時，先改善症狀最重要，包括藥物控制疼痛、多休息、避免誘發疼痛的動作，再搭配熱敷或復健治療，如熱療、電療或牽引。蔡宗廷提醒，急性拉傷或發炎，如運動員剛投完球，應先冰敷以抑制發炎，若要促進血液循環、幫助後續恢復時則使用熱敷；年長者因天氣冷引發的疼痛多為慢性發炎，通常建議直接熱敷。

近期天氣驟變，蔡宗廷提醒，天氣冷或溫差大是誘發疼痛的關鍵因素，特別是年長者應注意保暖，避免因突然變冷造成肌肉收縮與發炎。

