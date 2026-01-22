天冷「氣溫降1度」死亡率上升1.6％！心臟醫示警：5類人要小心

生活中心／彭淇昀報導

冷氣團一波波，氣溫下降，早晚溫差大，其實正是心血管疾病與中風的高風險時期。心臟內科尤登弘醫師表示，氣溫每下降1度，心血管疾病發生率就提升1.2%、死亡率增加1.6%，因此保暖是最基本卻最重要的防線。

心臟內科尤登弘醫師表示，氣溫每下降1度，心血管疾病發生率提高1.2%、死亡率上升1.6%，尤其是高齡長者、三高患者、心臟病逝的人要多加留意。（示意圖／翻攝自pixabay）

義大醫院心臟內科尤登弘醫師表示，氣溫每下降1度，心血管疾病發生率提高1.2%、死亡率上升1.6%，尤其是高齡長者、高血壓、高血糖、高血脂、心臟病史的人要特別注意。

尤登弘提醒，「保暖」是最基本卻最重要的防線，早晚溫差大，血管容易快速收縮，血壓劇烈波動，包括外出多穿一件、運動後立刻擦乾汗水並穿上外套、定期量血壓與心跳等等，都是保護心臟的細節。

尤登弘建議，每週150分鐘中等強度有氧運動，包含快走、慢跑、游泳、騎車，再搭配肌力訓練（深蹲、阻力訓練），有助於穩定血壓、提升心肺功能、增加血管彈性。

尤登弘表示，冬天運動一定要掌握「5大原則」，先做好保暖、熱身活動，運動後要收操、補充足夠水分，並調整運動時間，可避開氣溫最低的時段；特別是「三高族群」，規律服藥不能少，運動後記得收操，讓心跳慢慢回到平穩狀態，心臟才不會「急煞」。

