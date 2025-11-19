天冷「熱車再開」傷引擎 汽車大廠揭正確做法

近日入秋最強冷空氣報到，全台明顯轉冷，不少民眾好奇，天冷開車前需不需要熱車？對此，汽車大廠表示，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果；若長時間原地怠速熱車容易傷害引擎，還會產生廢氣對環境造成威脅。

發動後先低速行駛

汽車大廠TOYOTA在「TOYOTA車主小學堂」網站指出，暖車是為了在引擎發動後，讓引擎在低轉速下慢慢達到工作溫度，藉此讓機油開始有潤滑的效果，以防引擎在無機油潤滑的狀況下運轉，傷害到引擎機件；但現在的車輛其實不用特別原地熱車，只要讓車低速行駛一段時間，就可達到熱車的效果。

原地怠速傷車

中古車商也在官網表示，一般來說，需要熱車的原因主要是因為長時間靜置車輛時，機油會靜置在變速箱下半部，但如果原地熱車只有發動機在動，其他地方沒有作動，底部的機油是沒有辦法帶到上半部的，加上原地熱車溫度爬升較慢，因此不建議原地怠速熱車。

文章指出，老一輩認為原地熱車越久越好，其實是不正確的，原地怠速熱車很容易傷害發動機，還會因為燃燒不完全的廢氣進入機油裡，讓機油劣化造成積碳，產生大量廢氣。

此外，TOYOTA提醒，冬天由於車室較溫暖，小動物為了避寒可能會偷偷躲在車子底下，上車前別忘了先敲敲車輛，提醒小動物快離開。開車時也別讓暖氣長時間對著臉部吹，太溫暖可能使駕駛精神不濟，影響行車安全，記得偶爾將內循環轉成外循環，或車窗開小縫通風，保持空氣流通。

