天冷「睡夢中猝死」增 40至70歲男及過勞等7類人小心
秋冬季節溫差大，台灣近期接連發生多起猝死案例，引起醫界高度關注。醫師警告，40至70歲男性、高壓過勞族群及高血壓控制不良者等七類高風險族群應特別注意。天氣方面，今日清晨新竹地區低溫僅10.7度，日夜溫差達15度；氣象預報顯示，周一、周二將有新一波冷空氣南下，北部及東部地區將持續濕冷兩天。醫師呼籲民眾做好保暖措施，避免因溫度驟降引發心血管及腦血管意外事件。
近期台灣各地因氣溫驟降發生多起猝死案例。上個月18日天氣轉涼時，一名64歲花蓮男子躲在他人車內避寒卻不幸喪命；上週四在台北市民大道天橋，一位70多歲男子躺在地上，疑似因氣溫驟降猝死。雖然本週日溫度回升，但清晨輻射冷卻現象明顯，新竹以南地區溫度偏低，新竹關西低溫達10.7度，苗栗西湖11.4度，雲林崙背11.7度，白天高溫則回升至25至26度，造成高達15度的溫差，增加猝死風險。
心臟血管內科醫師林謂文表示，非心因性猝死尤其容易在睡眠過程中發生，多數是因為呼吸道阻塞；而心因性猝死則常與心血管疾病、心律不整或瓣膜性疾病有關。胸腔重症專科醫師黃軒提醒，睡夢中猝死的高風險族群包括40至70歲男性、高壓過勞上班族、長期打呼且白天易嗜睡者、高血壓控制不良者、心臟肥厚或有心肌病家族史者、睡前習慣飲酒者，以及冬季睡在過冷房間的人。
林謂文強調，夜間起床上廁所時若未做好保暖措施，冷空氣直接刺激皮膚會導致血壓上升，血壓波動可能引發心血管或腦血管意外事件，包括心肌梗塞。氣象方面，氣象署預報員鄭傑仁指出，周一開始東北季風南下，新竹以北地區、基隆北海岸及東半部地區降雨會增加，尤其基隆北海岸、大台北及宜蘭地區可能出現局部大雨。
氣象預報顯示，周一至周二東北季風增強，水氣增加，北部及東部有雨，山區和宜蘭雨勢更為明顯，兩天將持續濕冷，低溫在14至20度間。周三至周五天氣回暖且水氣減少，但周六又將迎來更強的冷空氣。整體而言，本周北部及東部地區先濕涼後乾燥回溫，其他地區早晚溫度變化大，即使白天見陽光，晚間仍需注意保暖。
更多 TVBS 報導
不到一年噴發近40次 夏威夷基拉韋亞火山再噴發
新疆破紀錄特大暴雪 貨車拋錨１３人困國道
武嶺水晶宮路段結冰！「多車滑摔」 5起事故幸無重傷
冬季鼻涕如泉湧！竟是鼻腔「冷感開關」太敏感 醫教4招改善
其他人也在看
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
東北風接力來襲！北部逼近10度低溫 恐達大陸冷氣團等級
台灣即將迎來兩波東北季風的影響，氣象署預測，明天（6日）各地早晚低溫將普遍在15至19度之間，而一些空曠地區及河谷地帶可能因輻射冷卻而出現更低的氣溫。氣象專家指出，接下來的冷空氣將在下周一（8日）開始增強，並在下周二（9日）影響台灣，北部地區的白天高溫會稍微下降。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷空氣下週撲台！恐跌破10度「全台急凍3天」
生活中心／周希雯報導今（7日）受輻射冷卻影響、早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，不過到了白天氣溫會回升，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度。雖然近期氣溫穩定溫暖，不過氣象專家吳德榮提醒，下週六（13日）將有「入冬最強冷空氣」，一路影響到下週一（15日），屆時恐挑戰10度以下最低氣溫。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
把握週末好天氣！下週一再變天 這天恐迎「入冬最強冷氣團」低溫探10度
今、明（6日、7日）兩天東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，氣象署提醒，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，今日東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮則提醒，下週一（8日）「東北季風」增強再變天，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
下週一東北季風增強！3地區防大雨 回溫等這天
今（5）日東北季風影響，基隆北海岸及東半部地區多雲有局部降雨，日累積雨量最大在花蓮壽豐鄉68毫米，其他地區為多雲到晴。對此，中央氣象署也提醒，週末氣溫回升，留意日夜溫差，並曝光未來10天的天氣預報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／傘快拿出來！1縣市大雨特報「下到入夜」
今（5）日流雲系發展旺盛，東部地區有局部大雨發生的機率，中央氣象署於14時40分針對花蓮縣發布大雨特報，雨勢將持續到晚上，請注意瞬間大雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
週日迎大雪節氣！週六清晨新竹11.4度 下週末冷空氣恐更強烈
週六清晨多地低溫不到12度，氣象專家提醒日夜溫差大！週日「大雪」節氣來臨，下週一北部東半部轉為短暫雨，而下週末更有一波強烈冷空氣南下，低溫恐探10度。專家也分享在「大雪」節氣的幾項禁忌，提醒民眾要多加留意。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
首波冷氣團要來了？下週急凍低溫下探11度 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 下週開始將會2波冷空氣報到，第一波東北季風是在8日，迎風面轉濕冷，到9日宜蘭、大台北地區、基隆北海岸將會有明顯雨勢；10到12日天氣放晴回溫，但13日開始再有一波更強冷空氣，挑戰今年首波冷氣團，若一旦達冷氣團等級，局部空曠地區低溫下探11度。 氣象署表示，今明兩天為相對穩定的天氣，今天東半部多少有局部降雨；明天宜蘭、花蓮、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨，其他大部分地方為多雲到晴，不過因雲量稀少，西半部早晚有輻射冷卻作用，日夜溫差大，夜間低溫約15到18度，高溫北部、東部可到24到26度，中南部約25到27度。 但下週開始有2波冷空氣影響，首波東北季風將在8日南下，會帶來明顯水氣，桃園以北、東半部容易下雨，因此到9日宜蘭、大台北地區、基隆北海岸雨勢較大，有局部大雨，北台灣、東部整天因降雨濕涼，很快10到12日轉為穩定天氣，東半部有零星降雨，西半部為穩定天氣。 第2波冷空氣將在13日報到，會比第一波更強，且有機會達到大陸冷氣團強度，一旦達冷氣團等級，將是今年首波冷氣團，台北低溫若是14度以下，其他空曠地區或北海岸位於冷空氣下來第一線，有可能出現接近11或12度更低新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
周末回暖！下週「入冬最強冷空氣」報到 最低溫10度↓
周末喜迎好天氣！今（6）天東北季風減弱、氣溫回升，不過早晚仍較涼，清晨本島最低溫落在新竹縣11.4度，白天開始北部高溫達22、23度；中南部有25至27度，感受溫暖舒適，氣象專家吳德榮預告，下週一再有台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權"
中部中心/李文華 彰化報導這裡真的"吃飯配廚餘"嗎？彰化鹿港鎮，一家收集廚餘，飼養黑水虻，製造肥料的公司，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖然已經遭罰超過百萬元，還是臭翻天！居民苦不堪言，要求還給他們開窗的權利，集體拉布條抗議。鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)居民蒐證的影片，看到有人在洗疊高高的塑膠箱子，裡面的殘留物，疑似沒有經過任何處理，就這樣流進水溝裡。位在彰化鹿港，這家公司收集廚餘，飼養黑水虻，製造飼料及肥料，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，居民苦不堪言，抱怨連開窗的權利都沒有！居民高舉"還我呼吸權"布條，表達訴求，並要求業者搬離洋厝里！鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)公司雖然已遭環保局裁罰超過百萬元，居民說仍然臭翻天，沒有改善可能！業者則希望居民給予緩衝時間，會找其它地方，把廚餘處理移過去，讓這裡的空氣品質改善。原文出處：忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權" 更多民視新聞報導魚刺、骨頭丟垃圾嗎？環保局給「1答案」：丟錯恐噴6千廚餘養豬時代將結束！明年底全面轉型 農業部祭補助輔導業者2027年起禁廚餘養豬 農業部：提供轉型飼料補助及餵飼設備補助民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晴朗舒適！明變天有雨 「2波冷空氣南下」時間點曝
氣象專家林得恩指出，8日及9日，受第1波東北季風增強且南下影響，環境水氣增多，宜蘭、大台北山區及基隆北海岸有大雨發生機會；北部及東北部地區降溫最為顯著，中南部地區日夜溫差仍大。10日至13日，受東北季風減弱影響，台灣各地天氣大致多雲到晴，僅迎風面的東半部地區會有...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發起對話
「大雪」節氣將至！東北季風反常減弱 明日高溫近30度
[Newtalk新聞] 明(7)天將迎冬天的第3個節氣「大雪」，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，大雪主要的天氣特徵是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，不過今年大雪東北季風減弱，各地氣溫回升，甚至台灣本島最高溫可到29度。 「林老師氣象站」指出，明天將來到大雪節氣，大雪是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。 在此節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。 至於今年大雪當天的天氣，受東北季風減弱影響，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。查看原文更多Newtalk新聞報導今回暖穩定明更暖、週一再新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
明天天氣回暖高溫25-27℃ 下周一東北季風再增強
中央氣象署表示，明天（6日）東北季風減弱，但早晚仍稍涼，各地低溫攝氏15至19度， 白天起氣溫回升，北部及東半部高溫22至25度、中南部26至27度。下周一、二（8、9日）東北季風再增強，桃園以北、東半部及恆春半島局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 發起對話
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
12月還有颱風？準「洛鞍」將生成 預估路徑曝光
[Newtalk新聞] 上午8時在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」生成，對此，氣象署指出，未來預估將會通過菲律賓中南部進入南海，有機會成為為今年第28號颱風「洛鞍」。 氣象署表示，上午8時在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」生成，未來可能增強為今年第28號颱風「洛鞍」，將以每小時9公里速度，向西南進行，預測它將通過菲律賓中南部進入南海。 另外，氣象署也提醒，今日持續受東北季風影響，迎風面持續降雨，地早晚低溫普遍為15度至18度，局部空曠地區及近山區會再更低一些，而白天北部及宜花高溫20至22度，中南部及台東則為24至26度，週末東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升。查看原文更多Newtalk新聞報導變天倒數！下週最強冷空氣南下 專家：強度上看冷氣團中級磁暴影響15小時！氣象署：導航、無線電可能會中斷新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話