天冷「睡夢中猝死」增 40至70歲男及過勞等7類人小心

秋冬季節溫差大，台灣近期接連發生多起猝死案例，引起醫界高度關注。醫師警告，40至70歲男性、高壓過勞族群及高血壓控制不良者等七類高風險族群應特別注意。天氣方面，今日清晨新竹地區低溫僅10.7度，日夜溫差達15度；氣象預報顯示，周一、周二將有新一波冷空氣南下，北部及東部地區將持續濕冷兩天。醫師呼籲民眾做好保暖措施，避免因溫度驟降引發心血管及腦血管意外事件。

近期台灣各地因氣溫驟降發生多起猝死案例。上個月18日天氣轉涼時，一名64歲花蓮男子躲在他人車內避寒卻不幸喪命；上週四在台北市民大道天橋，一位70多歲男子躺在地上，疑似因氣溫驟降猝死。雖然本週日溫度回升，但清晨輻射冷卻現象明顯，新竹以南地區溫度偏低，新竹關西低溫達10.7度，苗栗西湖11.4度，雲林崙背11.7度，白天高溫則回升至25至26度，造成高達15度的溫差，增加猝死風險。

心臟血管內科醫師林謂文表示，非心因性猝死尤其容易在睡眠過程中發生，多數是因為呼吸道阻塞；而心因性猝死則常與心血管疾病、心律不整或瓣膜性疾病有關。胸腔重症專科醫師黃軒提醒，睡夢中猝死的高風險族群包括40至70歲男性、高壓過勞上班族、長期打呼且白天易嗜睡者、高血壓控制不良者、心臟肥厚或有心肌病家族史者、睡前習慣飲酒者，以及冬季睡在過冷房間的人。

林謂文強調，夜間起床上廁所時若未做好保暖措施，冷空氣直接刺激皮膚會導致血壓上升，血壓波動可能引發心血管或腦血管意外事件，包括心肌梗塞。氣象方面，氣象署預報員鄭傑仁指出，周一開始東北季風南下，新竹以北地區、基隆北海岸及東半部地區降雨會增加，尤其基隆北海岸、大台北及宜蘭地區可能出現局部大雨。

氣象預報顯示，周一至周二東北季風增強，水氣增加，北部及東部有雨，山區和宜蘭雨勢更為明顯，兩天將持續濕冷，低溫在14至20度間。周三至周五天氣回暖且水氣減少，但周六又將迎來更強的冷空氣。整體而言，本周北部及東部地區先濕涼後乾燥回溫，其他地區早晚溫度變化大，即使白天見陽光，晚間仍需注意保暖。

