天冷「穿厚衣睡覺」才不會感冒？小心5種「睡衣NG穿法」不能保暖

人的一生中，約有三分之一的時間是在睡眠中度過，睡眠品質決定著生活品質，是生命中不可或缺的基本要素，是維持人類健康的基石，當睡眠受干擾，個體功能將無法有效運作，因此，坊間出現許多影響睡眠的迷思，像是該穿什麼衣服睡？還是學外國人裸睡？要不要帶帽子睡覺？穿襪子睡好嗎？穿著胸罩睡覺，是不是會得到癌症？《優活健康網》特選此篇一次解答。







Q1：天冷穿多衣服睡覺才不會感冒？



A：很多怕冷的老人家因擔心睡覺時會著涼，因此常會穿著厚衣服，或穿很多件衣服睡覺，其實睡覺時穿太多衣服或衣服穿太厚，不但沒有保暖作用，也可能影響睡眠品質。

其實衣服本身不會增加熱能，它只是讓人體可以避免體溫散失而已，當穿著的衣服太多、太厚時，雖然會讓體溫稍微升高，但是體溫調節反而會變得不靈敏，同時體溫會輻射到衣服上，再輻射到空氣中而散失，若一起床接觸到冷空氣時，反而更容易著涼。而且睡眠時人體會有200～300毫升的不自覺出汗，當衣服穿太厚而吸了汗水，還可能影響體溫調節功能。

相反的，如果很冷的時候穿著比較舒服、柔軟而寬鬆的衣物，蓋上保暖的羽絨被或羊毛被，體溫才能在被子裡形成體溫共濟的保暖效果；因此，在野外露營的時候，登山者睡覺時為了防寒，通常都會把衣服脫了蓋在睡袋外面，只剩下身上的排汗衣，才能把從身上散出的熱留在被窩裡；而薄的絲綢衣物，比起厚厚的棉布衣物更有助於睡眠。





Q2：怕脖子受風，穿高領衣物比較保險？



A：睡眠時被子經常只蓋到脖子以下，如果有呼吸道疾病、氣喘的患者接觸到夜間更低溫的冷空氣時，可能會感覺不夠保暖，穿上鬆鬆的高領衣服的確有保護作用，不過如果領子部分太緊，就可能會引發不適。

尤其是有高血壓、頸部經常痠痛的人，或是有頸動脈狹窄的問題，睡覺時如果要穿高領衣物，切記一定要保持柔軟、寬鬆，否則會壓迫到頸動脈，就有可能引起腦部缺血、頭暈等症狀。

另外，下巴容易長青春痘的人，也不宜穿高領衣物睡覺，否則下巴在衣領上來回摩擦，很容易引起青春痘惡化；而領子太緊影響頸部的活動，睡了一夜起來，也可能造成頸部肌肉痠痛。





Q3：穿緊身內衣褲，睡覺順便塑身？



A：曾有塑身衣業者建議想要瘦身的愛美女性，睡覺時也要穿著緊身內衣褲，不過太緊的內褲卻可能造成陰部悶熱潮濕，這也是引發女性陰部感染有白帶困擾的主因，甚至有日本的醫師發表研究表示，女性穿著太緊的內褲睡覺，會引起腰痛及經痛。

不只女性睡覺不宜穿緊身內褲，男性也不宜穿太緊的內褲，因為內褲太緊會壓迫鼠蹊部的血液及淋巴循環，國外有研究發現，太緊的內褲會造成精蟲活動力下降，因此，男女都不宜穿太緊的內褲睡覺。

此外，內褲太緊還會造成鼠蹊部壓迫及摩擦，皮膚會產生摩擦性的色素沈澱，也有女性因為長期穿太緊的內褲，雖然屁股縮得小小的，卻把贅肉往上擠，擠成肚子大的胃突身材，若本身已經有胃食道逆流的問題，太緊的內褲可能會使症狀更惡化。





Q4：穿著胸罩睡覺，才能讓胸部堅挺？



A：網路上盛傳外國有研究發現，睡覺穿胸罩的確會壓迫淋巴腺，影響淋巴排毒，因此，穿胸罩睡覺的女性得到乳癌的機率，比睡覺不穿胸罩的女性高出好幾倍，所以警告女性睡覺不能穿胸罩。但這是錯誤的訊息，穿胸罩並不會壓迫淋巴系統，也沒有研究證實穿胸罩會引發乳癌，因此，睡覺時穿著胸罩是安全的。

不過現代女性喜歡有托高、集中，可以讓乳房更高挺的胸罩，因為這類胸罩太緊，容易對胸部產生壓迫，就可能會影響睡眠。整形科醫師則認為女性睡覺時最好要穿胸罩，尤其是年過30、大於C罩杯以上，或是生產過的女性，乳房組織容易鬆弛，如果沒有穿內衣睡覺，乳房容易外擴及下垂。

為了要讓乳房保持高挺不外擴，又要兼顧睡眠品質，可以選擇沒有鋼絲的胸罩，或是穿上透氣又有固定作用的運動型內衣，輕鬆和美麗兼具。





Q5：全裸睡覺完全解放無負擔？



A：如果沒有經常更換床單被單，建議最好不要裸睡。因為人體一整天皮屑都在剝落，而台灣是塵蟎及黴菌分布很高的地區，塵蟎以人體的皮屑為食物，床單或被單可能都布滿了塵蟎，如果無法經常清洗及更換床單被單，裸睡時可能會讓塵蟎及黴菌接觸皮膚而造成感染。

此外，市面上的洗潔劑常檢出有螢光劑及許多化學成分，如果床單、被單上有洗潔劑的化學物殘留，也容易造成皮膚或生殖器黏膜發生接觸性皮膚炎。

而正值青春期的男性也最好不要裸睡，因為睡眠中生殖器會有很多次的生理性勃起，當龜頭一直在床單被單上磨擦，容易引起夢遺。由於青少年對於性及生理知識一知半解，這些私密的事也不好意思告訴父母或朋友，可能會因誤以為夢遺會影響健康而造成不必要的煩惱；不過，想要改善婚姻關係的夫婦倒是可以多多裸睡，也許可以增加床上的情趣。

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：睡衣「5穿法」恐偷走你的睡眠！穿厚衣不能保暖，1群人別輕易嘗試裸睡）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為天冷「穿厚衣睡覺」才不會感冒？小心5種「睡衣NG穿法」不能保暖