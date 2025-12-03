天冷！花壇傳承三代羊肉湯 民眾指定驅寒必吃

想驅寒很多人來吃彰化花壇一間傳承三代的羊肉湯，選用藥膳湯頭。（圖／東森新聞）





東北季風發威，各地氣溫驟降，在彰化氣溫大約16度，許多民眾一早就要來碗熱呼呼美食，花壇一間傳承到第三代的羊肉湯，選用藥膳湯頭，好吃到有民眾連續2天都來報到；而鹿港的豬血麵線，滿滿古早味，民眾就算坐在戶外吃也不怕冷；另外同樣在鹿港的小丸子湯，銅板價便宜又好吃，也很受民眾歡迎。

熱呼呼白煙，不斷從大鍋裡冒出，濃郁的藥膳湯頭，讓人看了就暖和起來。

羊肉丟進湯鍋裡，川燙到變色，恰到好處時就撈起，再搭配薑絲去腥，最後來上熱騰騰的藥膳湯，冷冷的天來上一碗 既暖心又能暖胃，民眾一早就指定要來一碗。

記者vs.顧客：「今天一起來就突然變得滿冷的，覺得應該再來喝一碗羊肉湯，因為我們昨天也有來，所以今天又再來，（這邊羊肉湯喝起來怎樣），很好喝很好喝，麵線也超讚的。」

位在彰化花壇公有市場的羊肉湯，已經傳承到第三代，店家堅持選用凌晨4點現宰羊肉，帶皮羊肉肥而不膩，氣溫一降，許多民眾就想來點熱呼呼美食，彰化還有其他店家，也同樣是民眾絕佳選擇。

一碗麵線加上幾塊豬血，再放上一條大腸，淋上湯汁還有油蔥酥和酸菜，滿滿古早味，在鹿港超受歡迎，老闆一賣就是80年。

顧客：「當然好啊熱熱吃一碗很舒服，好吃啦湯頭好口味就好。」

豬血麵線業者：「天氣冷的話遊客會比較多，然後在地人也會比較多，因為大家會比較喜歡吃熱熱暖暖的東西。」民眾坐在戶外的鐵桌椅，即使氣溫只有16度，但來上一碗熱湯，整個人都暖了起來，另外在鹿港也還有一間不能錯過的美食。

整碗小丸子加上豬皮和隔間肉，淋上熬到濃郁乳白色的大骨湯，鹿港這間傳承快百年的丸子湯，也是民眾一早指定要吃的。

顧客：「吃起來熱讚，這攤有出名，這就每天來吃的，吃了身體發熱比較沒那麼冷，這鹿港地方吃一碗很好。」

東北季風增強，各地氣溫像溜滑梯下降，民眾一早就要來個熱呼呼美食，當作一整天的活力來源。

