天冷「起床慢慢來」防心梗 醫示警頭痛、胸悶當心

今天（2日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，且溫度還會繼續下降，今晚至明晨低溫下探10度以下，中央氣象署針對18縣市發布低溫特報；此外下周還有強冷空氣接力，未來一周都將持續寒冷。對此，胸腔科醫師蘇一峰提醒民眾，天冷早上起床要慢慢來，避免心肌梗塞、中風等狀況發生；一旦出現胸悶、頭痛症狀，都要特別注意。

蘇一峰今天在臉書粉專發文表示，天冷發布低溫特報，如果可以的話，早起要慢慢來，因為身體遇冷收縮，氣管收縮會使氣喘加重、肺阻塞發作；心血管收縮容易引發高血壓、心肌梗塞，腦血管收縮則容易中風、腦溢血。

蘇一峰提醒，天氣冷時若發生胸悶、喘不過氣，要小心心肺疾病；感覺頭暈、頭痛，則要注意血壓以及腦循環，要特別當心。

氣象署表示，今入夜至明晨是這波強烈大陸冷氣團最冷的時段，中部以北及宜蘭低溫普遍在10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫會更低一些。

氣象署指出，周日（4日）白天強烈大陸冷氣團減弱，氣溫稍微回升，不過下周一（5日）另一波強冷空氣馬上南下，各地天氣又轉冷。

氣象署呼籲民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；盡量避免長時間逗留在寒冷環境，預防低溫導致呼吸道及心血管疾病。

