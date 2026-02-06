天冷「起床5步驟」防心肌梗塞

▲氣溫驟降要小心心血管危機，起床要留意5步驟。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 大陸冷氣團今（6）晚來襲，氣溫驟降恐引發心血管危機。國健署長沈靜芬提醒，民眾日常生活就要留意，起床時謹記「慢、熱、起、穿、行」，同時留意居家取暖安全，適應溫差後再移動。

沈靜芬說，血管在冷熱交替下頻繁收縮，易導致血壓上升，提高心肌梗塞與中風的風險；另外，許多民眾誤以為「待在室內就安全」，其實在家中也要注意溫差較大的空間，以防居家溫差引發心血管事故。

國健署呼籲，民眾把握3重點，降低低溫帶來的健康風險：

1.適應溫差再移動：進出室內外時，建議稍作停留，讓身體適應溫差再行動。例如進入室內，應先讓身體回暖再進入浴室洗澡，洗完澡後畢務必在浴室內先擦乾身體、穿好衣物，再開門離開，避免瞬間暴露在較低溫空氣中，造成血管急遽收縮。

2.起床「慢熱起穿行」5步驟：長者及三高族群起床時，應在被窩中輕微活動四肢（慢），讓身體暖和（熱），再慢慢坐起（起），穿上保暖衣物（穿），確認站穩後再開始行走（行）。

國健署說明，夜間起床如廁也務必加穿外套，避免心臟受寒氣刺激。

3.居家取暖不燙傷：糖尿病患者及長者因末梢神經感覺較遲鈍，容易發生「低溫燙傷」而不自覺，使用暖暖包或電熱毯時，切勿直接接觸皮膚。

國健署提醒，民眾若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆，包括無法完成「微笑、舉手、說你好」任1個動作，請勿自行開車，應立即撥打119，並記下發作時間，把握黃金治療期。

