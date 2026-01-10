天冷「這2時候」最容易心肌梗塞！醫嚴厲警告 胸悶、想吐別撐

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

時序進入冬天，氣溫明顯下降，又開始進入心血管疾病發作的高峰期。尤其在低溫下，血管容易收縮、血壓升高，加上血液黏稠度增加，很可能導致冠狀動脈阻塞或狹窄，進而引起急性心肌梗塞。



天冷血管收縮血流變慢易生血栓 恐致心肌梗塞、腦中風或腸中風



診所蔡宗儒醫師解釋，天氣變冷，身體會收縮血管以減少熱能散失，形成一種保護機制，以維持核心體溫。血管收縮導致血壓上升、血流變差，血液較黏稠，也增加血栓機率，如果血栓經由血液流動全身，跑到冠狀動脈就會造成心肌缺氧、壞死，突發心肌梗塞。

假設這些血栓剝落後，跑到不同部位就會有不同結果，如阻塞在腦部，就變成腦中風；阻塞在腎臟就會導致腎功能變差；也可能堵塞腸子，造成腸子中風。大小血管的血液循環不良往往相互影響。例如動脈粥狀硬化，會導致流向全身小血管的血液減少，造成末稍循環不良；反之，如果微小血管長期阻塞受損，也會增加心臟、腦部等器官的負擔，進一步影響大血管的功能。



三高患者是心肌梗塞高風險族群 運動後或泡澡後也容易突發心肌梗塞



蔡宗儒醫師強調，三高患者常是引發心肌梗塞的高風險族群，持續升高的血壓會損害血管內皮細胞，增加血管壓力，加速動脈硬化，進而容易阻塞冠狀動脈；高血糖則容易引起血管發炎反應，容易形成血栓的風險；當高血脂中的壞膽固醇不斷在血管壁沉積，就容易形成斑塊，斑塊若破裂就形成血栓。

年長者因為血流較慢、血管彈性變差，若加上三高，心肌梗塞的機率也會大為提高。另外，現代人飲食西化、精緻化，甜食、炸物、油膩飲食不忌口，肥胖的人愈來愈多，加上工作壓力大，缺乏運動，久坐、熬夜、睡眠不足或抽菸，容易引起血液循環較差，都是造成心肌梗塞年輕化的可能因素。

值得注意的是，運動後或泡澡後突發心肌梗塞是天冷常見的心血管重大事件。蔡宗儒醫師指出，泡澡時猝死，可能是因過度疲倦，洗熱水澡時血液循環突然加快，心臟加速跳動，導致潛藏的血栓因子跑到冠狀動脈，引起急性心肌梗塞。此外，體內若已有血栓問題，突然大量或劇烈運動也可能誘發心肌梗塞。因此，冬季泡澡建議先以腳泡熱水適應，再緩緩入水；運動前則務必先充分暖身。



心梗發作與時間賽跑！ 胸悶、呼吸喘、冒冷汗超過10分鐘速就醫



蔡宗儒醫師指出，心肌梗塞發作前的警訊，包括：急性胸悶、胸痛、呼吸喘、冒冷汗、暈眩、嘔心想吐，有人想說可能不適感等會就消失，但心肌梗塞是與時間賽跑的疾病，若超過10分鐘，可能一開始只堵塞一小部分，接著影響面積愈大，導致血液無法順利流通，心肌血氧不足，症狀更嚴重。所以一旦出現前述典型症狀，就應盡快就醫，尋求適合的治療方案。

若不慎突發心肌梗塞，建議先休息，請旁人立刻撥打119，手邊有硝化甘油，可以含在舌下，幫助改善心臟的血流供應，讓心絞痛及胸痛症狀得到緩解。 如果正在開車，請盡快停下休息。

蔡宗儒醫師說明，預防心肌梗塞，應定期健檢、抽血，控制三高，定期量測血壓掌握血壓波動，美國最新心血管學會建議，日常居家量測血壓，數值不超過收縮壓130mmHg/舒張壓90mmHg，遵照722量測法則，一週量7天，早上起床、晚上睡前各量一次，每次休息5分鐘再量第2次，取其平均。若持續偏高，可與醫師討論是否服藥控制。



天冷防心梗保養指南 飲食運動雙管齊下



蔡宗儒醫師提醒，早晚要注意保暖，年長者避免清早氣溫低時出門運動。控制三高，飲食盡量少油少鹽，可多攝取富含Omega-3的深海魚、堅果，高纖蔬果和全穀類，有助心血管健康，如果不喜歡吃魚，也可以補充魚油。

此外，避免熬夜、規律運動及睡眠充足；慢跑、游泳、快走、騎腳踏車或爬樓梯等中強度的有氧運動，不會讓心跳速度突然暴增，都有助訓練心肺功能。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）

