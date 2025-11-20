天冷「食療」澎湃海鮮麵線生意旺 超商推「涼麵加熱」

招牌綜合麵線結合酸菜鹹香、海陸鮮甜，再加點辣，真材實料超涮嘴。（圖／東森新聞）





受東北季風影響，各地清晨溫度下探1字頭，平地最低溫在南投12.8度。雖然白天起逐漸回暖，但下週又有另一波東北季風影響，早晚溫度偏涼。而冷冷的天，不少人就喜歡吃暖呼呼的湯麵，除了海鮮麵線生意很旺，就連超商也把涼麵變成「溫麵」，要搶熱食商機。

大鍋一開熱氣蒸騰，滿滿一匙麵線，加入澎湃海鮮配料，小小店面一早生意就很旺。

冷冷的天是不是就想來點暖呼呼的中式早餐，今天吃的這一碗跟平常的麵線可不一樣，因為裡面除了大腸，還有花枝、魷魚、貢丸跟酸菜。招牌綜合麵線，結合酸菜鹹香、海陸鮮甜，再加點辣，真材實料超涮嘴。戶外座位風很涼，饕客們胃卻很暖。

顧客：「很豐富啊，綜合就很多種都可以吃到，天氣冷會特別想吃，很入味啊，我們吃起來就很習慣，春夏秋冬都有來吃，可能冬天會比較多一點。」

麵線店老闆：「跟夏天比起來，生意好了三成多，這兩天生意還不錯。」

但上班族求方便，更多人早午餐在這裡解決。搶天冷暖食商機，竟然連涼麵也來參戰，上面貼上「加熱更好吃」，就被說根本是犯法了吧。

食物這樣玩，確定有合理嗎？先加醬再微波，涼麵變溫麵，加熱後膨脹的油麵包裹麻醬，香氣撲鼻，到底是好違和，還是忍不住再來一盒。

民眾：「嗯，沒有原本的好吃。」

民眾：「溫溫的涼麵好像味道比較香，麵的感覺也比較好。」

民眾：「嗯，我不喜歡，不像麻醬麵，更軟，不好吃。」

嫌這太前衛，冬天爆紅的即食系列新品，還有微波麻油雞麵線、薑母鴨和泡麵版胡椒豬肚雞粉，都在社群上引起熱烈討論。氣溫越來越低，身心靈都得靠暖呼呼美食一起療癒。

