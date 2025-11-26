天冷「骨仔肉湯」超夯！萬華多家小吃湧饕客吃熱食

有感降溫，天冷來吃北市萬華區饕客必點的「骨仔肉湯」讓身體暖起來。（圖／東森新聞）





有感降溫，天冷來吃北市萬華區饕客必點的「骨仔肉湯」讓身體暖起來，在地民眾說骨仔肉湯受歡迎，很多店家都有賣，萬華根本是一級戰區。

熱呼呼骨仔肉湯上桌，撈一匙滿滿肉塊，帶有筋有軟骨，不只軟嫩還有韌性，配上薑絲和蔥花提味，喝一口湯鮮甜又有胡椒香氣，冷冷的天在露天攤位也瞬間暖了起來。

骨仔肉俗稱豬頭肉口感豐富，店家不斷加肉熬煮，整鍋湯冒著熱氣，另一頭煮好的骨仔肉，挑出骨頭剪成適合入口的大小，這是位在北市萬華在地三四十年的老店，一早就有不少饕客上門，點一碗湯加個魚丸，咬一口還會爆出湯汁，而裡頭也有滿滿陷料，再來還要搭配一碗乾麵吃飽飽。

用餐民眾：「（喝骨仔肉湯）很舒服，尤其它裡面的薑辣辣的，就會讓你感覺比較溫暖，比較不會那麼冷，冷冷的剛好，喝個熱湯不錯。」

萬華還有另一家70年老店，郎客必點的也是骨仔肉湯，除了薑絲蔥花又加了些油蔥增添風味，主角骨仔肉，半筋半肉有嚼勁，老饕就愛這一味，上午時段客人坐滿滿，就想在冷天暖暖胃。

用餐民眾：「其實我滿喜歡這種味道，而且早上暖呼呼的尤其是天氣冷的時候，肚子暖暖的，感覺今天好像幸福滿滿。」

不過說到骨仔肉湯，萬華可是兵家必爭之地，從地圖來看萬華車站周邊，包括北邊的冬粉店西邊的米苔目店都有賣骨仔肉湯，再往下小吃攤切仔麵攤，又或是麵店等通通有，根本是骨仔肉湯一級戰區。

萬華在地人：「很多家（有骨仔肉湯），萬華有的（店）大部分都會吃，10幾家跑不掉，有（骨仔肉湯）我們都會去吃一下，看口味怎麼樣。」

東北季風發威，民眾就想吃點熱食，骨仔肉湯有夠夯，而氣象署提醒周三晚上還有另一波東北季風增強，體感濕冷更明顯，別忘了穿暖也要吃得暖。

