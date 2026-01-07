天冷「1神物」出動！內行曝家中27度超溫暖：全年都短袖在家晃

生活中心／張尚辰報導

在冬天，暖氣不少人家中必備的防寒電器之一。（圖／資料照）

冷氣團一波接一波，許多人紛紛拿出各式禦寒小物應對寒冬，「冷暖變頻空調」也在網路上引起熱議，許多網友大讚「冬天再也不怕待在家會冷了」，甚至直呼「全年24小時都短袖在家晃」。

一名網友在PTT Gossiping板以「買冷暖變頻是不是很爽？」為題發文，分享使用心得，指出「現在冬天開暖氣超舒服，室內27度。夏天開冷氣也很爽，買冷暖變頻冷氣是不是很爽？」

貼文曝光後，引發許多網友共鳴，紛紛留言分享自家使用經驗，包括「只花500（元）就升級冷暖」、「在家穿短袖短褲就是自在」、「舒服外加暖暖馬桶蓋」、「全年24小時都短袖在家晃」。

不過，也有網友提醒原PO室溫不要調太高，「真的不要開超過23度，會越睡越熱」、「25度就熱爆了，勇者」、「這天氣開27度不只熱，皮膚也快乾裂」、「昨天室內20度就睡得很舒服了」。

此外，「台電電力粉絲團」也曾提醒，切換暖氣模式時，應將風口朝下，因熱空氣上升、冷空氣下降，才能有效暖房，外出時則要記得關閉電源，「電器使用時間長短也是省電關鍵」。

