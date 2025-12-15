天冷RSV病毒活躍 接種疫苗預防重症

秋冬是呼吸道傳染病活躍的季節，除了民眾熟知的流感、COVID-19等，還有呼吸道融合病毒（RSV）也是造成嬰幼兒和高齡族群下呼吸道感染的重要元兇之一。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科主任吳宗儒表示，呼吸道融合病毒（RSV）的傳播力與威脅性也不容小覷，接種疫苗是目前最有效的預防方式。

吳宗儒主任說明，對於嬰幼兒與高齡或慢性病族群，呼吸道融合病毒（RSV）一年四季都存在威脅，大多數成年人感染，症狀就像一般感冒，但對高風險族群來說，是造成下呼吸道感染的重要元兇，嚴重時更可能引發肺炎、支氣管炎，甚至危及生命。且感染RSV病毒的病程變化快速，可能短短兩三天內就從看似普通的發燒、咳嗽，快速惡化，除了建議長者自費施打疫苗，2歲以下的嬰幼兒更是不能輕忽。

廣告 廣告

吳宗儒主任也提醒，RSV絕不是一般的感冒，一般人都有可能感染，只是成人症狀並不明顯，即使嬰幼兒未與外界接觸，也有可能經由家人，或是就讀幼兒園的哥哥姊姊把病毒帶回家。呼籲民眾務必注意個人與居家衛生。