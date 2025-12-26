天凜寒心好暖 雪中送炭關懷協會匯集大愛送暖新竹榮服處

新竹榮服處鞠宗顯處長(右3)與遺眷劉女士(右4)接受雪中送炭關懷協會理事長周三貴贈送的物資，鞠宗顯並頒贈感謝狀給周三貴。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

雪中送炭關懷協會理事長周三貴，二十六日偕同中華民國榮光地產聯合服務協會、金強保險經紀人台中營運中心及韋成機械有限公司，至新竹榮服處捐贈善心捐款及白米、紙尿布等愛心物資，提供弱勢榮民眷使用，榮服處所轄遺眷劉女士，也特別到現場受贈物資，並表示十分感謝雪中送炭關懷協會的愛心，減輕家中經濟負擔，新竹榮服處處長鞠宗顯同時頒贈感謝狀，表達對雪中送炭關懷協會誠摯的感謝之意。

雪中送炭關懷協會理事長周三貴表示，寒冬已逐漸降臨，氣溫驟降，基於協會雪中送炭的宗旨，又因自身是志願役退伍軍人，因此，關懷勞苦功高的袍澤及家眷，善盡社團公益責任，是雪中送炭關懷協會責無旁貸的工作，此次匯集各界愛心，希望藉由物資及善款，關懷照顧清寒榮民(眷)，期待在寒冬中溫暖弱勢榮民(眷)的心。

鞠宗顯表示，新竹榮服處服務照顧榮民(眷)，長期有賴於民間各界善心團體的協助及支持，幫助清寒榮民(眷)家庭減輕經濟及生活壓力，讓愛心能傳播至社會各角落。