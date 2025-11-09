一天到晚嫌政府做不好 網紅嗆：覺得台灣不好，搬出去

〔記者林南谷／台北報導〕「覺得台灣不好，搬出去嘛，吵死了」，電視名嘴、資深媒體人汪潔民今(9)日上午在臉書發文，分享一則「台灣最美」趣聞。

汪潔民表示有threads的人可以看到：「這是一位長期居住加拿大的台語歌網紅，生氣一大早被朋友吵醒，原來，她的朋友早上8點打電話吵醒她，一直抱怨台灣不好，她一臉嫌惡的用台灣話臭她朋友：吵死人，搬出去啦！」

接著汪潔民說，這是講給那些一天到晚嫌政府做不好，經濟不好，人民很苦的白癡聽的，「因為講的太好了，分享給你，假日愉快台灣最美」，最後再說一次網紅的最後一句話有趣：「覺得台灣不好，搬出去嘛，吵死了。」

汪潔民發文後，有網友在底下透露這位住加拿大的台語歌網紅身分：「鍾綺是金曲獎台語歌手遺珠之憾，高雄女孩。」

