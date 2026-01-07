一天到晚懷疑自己生病！精神科醫：不明恐慌、失眠當心「慮病症」上身

50多歲已婚的林先生，從事金融管理，最近2、3年經常疑心自己身體有問題，好像隨時會癱瘓無法工作，所以只要一有任何不適症狀，如胸悶、心悸、腸胃不適等，就十分緊張跑急診或是門診。看了各種科別，但一直沒檢查出問題，讓他更加焦慮、失眠，症狀出現頻率也增加，又急著就醫想找問題，反覆循環，直到有醫師建議可至身心科門診，之後診斷為慮病症合併恐慌失眠。











醫師經過與林先生多次會談，找出引起慮病、恐慌的壓力因素，降低外部壓力及負面情緒的影響，並提供心理的支持，讓情緒穩定可控；再配合藥物改善憂鬱、失眠的症狀。四處就醫的頻率大幅下降，隨著情況改善，藥物也逐漸減少。

慮病症易將恐懼無限放大



書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒表示，慮病症是屬於心因性的身體疾病，慮病症者對於身體的任何症狀，都會放大想得很嚴重。隨著網路的發達，很多人感覺不舒服時就會上網搜尋，但又不一定能辨別資訊真假，反而加重負面情緒。

陳家駒說明，慮病症者有時會被誤認為「裝病」，當治療沒有立即改善時，就急著想找另一位醫師，陷入反覆就醫檢查，越看越焦慮恐慌的循環。為打斷擔心生病的恐懼循環，治療上會先給予藥物緩解焦慮、恐慌及失眠的情況，讓情緒較為穩定，並且確認身體無明確生理身體疾病。





慮病者可尋求醫療諮商協助



陳家駒指出，除了藥物治療外，身心科或精神科醫師會與慮病者透過多次會談，找出引起慮病恐慌等症狀的壓力因素，適時減壓，同時打斷慮病者可能對疾病惡化無限放大的想像，協助調整就醫習慣，並建立安全醫療支持諮商協助。

陳家駒提醒，當情緒失控時，醫療協助的及時介入，有助慮病者重新學習掌控生活、觀察自我的情緒壓力，像打地鼠遊戲般，當壓力或症狀一發生，就與醫療團隊共同合作加以控制，醫病互信，以免情況擴大失控。

陳家駒鼓勵慮病者，若已經意識到自己產生心理困擾已達一段時間，不要害怕求助，當擔憂生病的情況已經嚴重到影響日常生活時，應適時的尋求協助，共同應對，找回生活的掌控權，一定可逐漸克服擾人的慮病症。

