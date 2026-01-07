一天到晚跑急診！ 5旬男感覺「隨時要癱瘓」其實慮病症
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
一天到晚跑急診！50多歲、已婚從事金融管理的林先生，最近二、三年經常疑心自己身體有問題，好像隨時會癱瘓無法工作，所以只要一有任何不適症狀，如胸悶、心悸、腸胃不適等，就十分緊張跑急診或是門診，看遍各種科別，想要找出自己是不是有嚴重疾病，但檢查通通沒問題，讓他更加焦慮、失眠，症狀出現頻率也增加，又急著就醫想找問題，惡性循環，直到被轉診身心科，診斷為慮病症合併恐慌失眠。
收治病人的書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒表示，經過多次會談，終於找出引起林先生慮病、恐慌、失眠的壓力因素，經降低外部壓力及負面情緒的影響，並提供心理的支持，才讓情緒穩定可控；再配合藥物改善憂鬱、失眠、恐慌的症狀，林先生四處就醫的頻率大幅下降。
陳家駒指出，慮病症者對於身體的任何症狀，都會放大想得很嚴重，有時會被誤認為「裝病」，當治療沒有立即改善時，就急著想找另一位醫師，陷入反覆就醫檢查，越看越焦慮、恐慌的循環，是屬於心因性的身體疾病。
網路資訊發達也加劇此一現象，門診觀察，很多人感覺不舒服時就會上網搜尋，但又不一定能辨別資訊的真假，反而加重負面的情緒。
打斷擔心生病的恐懼循環！陳家駒表示，治療上會先給予藥物緩解焦慮、恐慌及失眠的情況，讓情緒較為穩定，並且確認身體無明確的生理身體疾病。接著透過多次的會談，找出引起慮病、恐慌等症狀的壓力因素，適時的減壓；同時打斷對疾病的想像，協助調整就醫習慣。
此外，陳家駒建議，要建立安全醫療支持諮商協助，當情緒失控時，能及時接上醫療協助。另外很重要的是學習掌控生活，觀察自我的情緒壓力，像打地鼠遊戲般，當壓力或症狀一發生，就與醫療團隊共同合作加以壓制，醫病互信，以免情況擴大失控。
