一天刷牙3次不夠 醫示警「3步驟」小心錯了

▲醫師提醒，牙周病並非無法避免，關鍵在日常的清潔與定期追蹤。（示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 牙周病是台灣成年人最常見的口腔健康問題之一，而許多民眾因為牙周病早期症狀輕微、幾乎沒有不適而延誤治療，而牙周病初期常見牙齦紅腫、刷牙不易清潔乾淨、牙縫變大或口氣改變，若有牙齦出現容易腫脹、按壓不適感、刷牙或吃東西後總覺得不夠乾淨等7種症狀要留意。

根據衛福部國健署資料顯示，台灣35歲以上成人中，高達9成以上曾出現不同程度的牙周病變；而美國疾病管制與預防中心（CDC）也指出，30 歲以上成人約有47%具有牙周疾病症狀，顯示牙周健康議題在不同國家皆相當普遍。

恩主公醫院牙醫部醫師趙冠齊表示，許多民眾因為牙周病在早期症狀輕微、甚至幾乎沒有不適，而延誤治療；初期症狀常見牙齦紅腫、刷牙不易清潔乾淨、牙縫變大或口氣改變。

趙冠齊說，當細菌長期累積於牙齦下方，發炎會逐漸破壞牙周組織與骨頭，使牙齒變得鬆動，嚴重時甚至會影響咀嚼與日常生活。

趙冠齊分享，有一名60多歲的女性主管因工作繁忙、三餐在外、作息不規律，雖然每天都有刷牙，但多年來刷牙方式不正確，加上清潔牙縫不足，使牙菌斑長期堆積。但個案直到牙齦腫痛明顯、部分牙齒出現搖動感才找上牙醫求診。

趙冠齊提到，透過X光檢查發現，個案的齒槽骨已出現大範圍吸收，屬於牙周病惡化的後期表現。醫師提醒，許多人認為有刷牙就夠了，但若沒有清到牙齦邊緣與牙縫，細菌就會在看不到的地方持續發炎。

牙齦腫、口臭、牙縫變大 7大警訊別輕忽

許多民眾認為「一天刷三次牙」代表有做好口腔保健，但趙冠齊指出，清潔的質量遠比刷牙的次數重要；因為刷牙角度錯誤、清潔時間太短、未確實清潔牙縫，都容易讓牙菌斑殘留。

趙冠齊說明，刷牙時應確實清潔牙齒外側、內側、咬合面與牙齦邊緣，至於牙刷的選擇，應依牙齦厚度、牙縫大小與個人使用習慣調整刷毛軟硬及刷頭大小，沒有「一種牙刷最適合所有人」。

趙冠齊提醒，若牙齦出現容易腫脹、按壓不適感、刷牙或吃東西後總覺得不夠乾淨，或是口臭持續加重、牙齒開始出現輕微晃動、牙縫變大、牙齦退縮等狀況，都是牙周健康惡化的警訊，甚至有些人會發現牙齒排列逐漸改變或出現縫隙，這些都是發炎長期破壞牙周組織的徵兆。

趙冠齊呼籲，牙周病雖屬慢性，但造成的骨頭與牙周組織破壞多半不可逆，愈早處理，愈能保留原生牙齒的功能。而牙周病並非無法避免，關鍵在日常的清潔與定期追蹤，建議每3至6個月進行一次口腔檢查與洗牙，養成正確的刷牙方式並確實清潔牙縫；若出現牙齦腫脹、不適或刷牙後仍覺得口腔不夠清潔，都應儘早尋求牙科協助。

