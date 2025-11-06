天剛爆內線交易！董座涉違法買賣股套利數百萬 檢調傳喚5人到案

記者楊佩琪／台北報導

▲檢調6日發動搜索，傳喚天剛資訊董座等5名被告到案。（圖／資料畫面）

上櫃公司天剛資訊（5310）傳內線交易。檢調獲報，現任張姓董事長及時任黃姓財務長等人於2021年3月間，涉嫌利用董事會決議私募發行普通股利多消息，於重大訊息發布前，利用親友等人帳戶，買賣股票，已實現獲利及擬制性獲利超過百萬。檢調6日兵分4路搜索，並通知張姓董座等5名被告到案。全案朝涉嫌違反證券交易法內線交易罪偵辦。

天剛資訊於2021年3月30日發布重大訊息，決議以每股10元私募發行1500萬股普通股，應募人為春豐國際有限公司。檢調接獲舉報，重訊發布前，時任應募人春豐公司的天剛現任張姓董座，涉嫌與父親、父親的羅姓女友人等人，於禁止交易期間買進天剛股票，重訊發布後賣出，套利數百萬元。

另天剛前黃姓財務長也和一黃姓友人等人，於禁止交易期間買進天剛股票，擬制性獲利上百萬元。

台北地檢署6日指揮調查局台北市調查處，兵分4路搜索張姓董座等人住居所，並傳喚共5名被告到案說明，全案朝證交法內線交易罪偵辦，訊後將移送北檢複訊。

