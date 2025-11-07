天剛資訊內線交易交易案 董事長張申曄300萬、張父黃清俊800萬交保

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報上櫃公司天剛資訊股份有限公司(5310)在2021年間發布重訊指，董事會決議私募普通股1500萬股，應募人為春豐國際有限公司；怎料，當初的應募者即天剛現任董事長張申曄與張父張超俊共謀，在禁止交易期間買賣股票，不法獲利逾3000萬元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調處兵分4路發動搜索，約談張等5人到案，訊後依違反證券交易法諭知張申曄300萬元交保、張父張超俊800萬元交保。

天剛前財務長黃清俊訊後20萬元交保。(記者王定傳攝)

檢調昨還約談另一組內線交易群組，即天剛前財務長黃清俊與其友人，2人涉嫌在重訊發佈前後買進天剛股票，擬制性獲利約上百萬元，檢方訊後諭知黃清俊20萬元交保、黃上維30萬元交保。

天剛資訊成立於1989年12月，為國內系統整合產業代表企業之一，主要業務是電腦軟硬體系統整合與開發及硬體維護服務，主要客戶群為金融機構、製造業、醫療業及公家機構等。1996年4月9日上櫃；2018年中，跨業至遊戲產業，2022年度涉足文創娛樂產業，對韓國藝人團體「MAMAMOO」於泰國演出進行投資，並計劃將在台灣開始進行演藝活動舉辦。

檢調獲報，天剛公司於2021年3月30日發布重訊指，董事會決議私募普通股1500萬股，已洽定的應募人為春豐國際有限公司，怎料，原本是應募者的張男，涉夥同其父，在重訊發布前買入股票，不法獲利約逾3000萬元；另一組內線交易者為當時的黃男，他也涉嫌夥同友人買進股票，擬制性獲利上百萬元。

檢察官姜長志昨指揮台北處兵分搜索張、黃等人住處，約談5人到案，全案朝違反「證券交易法」內線交易罪嫌偵辦。

